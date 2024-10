VIDEO: Marcianeke sufre susto en plena calle con auto que se le cruzó

A través de redes se volvió viral el susto que pasó el cantante urbano Marcianke durante la madrugada de este jueves en una calle de la ciudad, cuando un auto repentinamente se le cruzó por delante intentando hacerle una encerrona. El momento fue captado por una cámara de seguridad del lugar en donde transitaba.

El hecho ocurrió cuando quedaban pocos minutos para las tres de la madrugada y de pronto se ve aparecer un automóvil gris que se detuvo justo al lado. Marcianeke declaró que es tercera vez que le ocurre un hecho similar mientras anda por las calles con sus vehículos de lujo, así mismo lanzó un mensaje a sus seguidores.

Marcianeke lanza mensaje tras encerrona

“Cuídense de las encerronas. Gracias a Diosito logramos librar. Esta es mi tercera vez que salgo intacto ante estas cosas. Pero cuídense, que esto nos puede pasar a todos cuando menos lo esperen” declaró. Cabe mencionar que, en abril pasado le habrían roto los vidrios de su auto “oh no... me querían robar mi auto... malditos” dijo.

Además, durante los últimos días se han revelado algunos datos del último reality de Canal 13 en el que el cantante participó. “La Anaís le tiró un escupo, pero porque Oriana la trató de ordinaria, flaite y términos muy despectivos” señaló Publimetro. Así mismo agregaron que algunos de los otros participantes, que eran amigos de Marcianeke, defendieron a Oriana.

“Lo peor es que Félix (Soumastre), Dash y Malito defendieron a Oriana. Eso llamó mucho la atención porque son amigos de Marcianeke y por eso se descontrolaron las cosas entre los hombres, mientras Oriana seguía gritando” informando el medio que “Oriana la provocó todo el rato para que Anaís reaccionara. Fue todo bien heavy y se tuvo que meter la producción”.

