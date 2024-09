VIDEO: impacto por joven que falleció atropellada en Vitacura por médico venezolano

A través de redes sociales se ha vuelto viral el video del atropello que sufrió una joven de 28 años en Vitacura, llamada Yarizta Paulina Fuentes por parte de un chófer venezolano, José Colina. En concreto se vio como el conductor salió de su condominio en su BMW X4 y arrolló a la joven que se encontraba cruzando un paso peatonal.

Tras lo ocurrido el hombre quedó con firma mensual y aseguró que la joven se cruzó sin ningún cuidado por la calle, situación que quedó desmentida con el video captado por las cámaras de seguridad del lugar. Ante esto, la madre de la joven, Soraya Villarroel expuso para BBCL los planes a futuro de su hija y la búsqueda de justicia que han iniciado.

Madre de joven atropellada alza la voz

La joven se encontraba en camino a realizarle clases a dos mellizos cuando fue atropellada en Las Hualtatas con Camino el Parque. Según su madre estaba a 15 días de recibir su primer departamento y siempre habría tenido un instinto materno muy desarrollado, por lo que uno de sus más grandes sueños era ser madre.

Este video de CHV muestra el atropello de Paulina Fuentes en Vitacura. pic.twitter.com/nEsUn0XAme July 25, 2024

Cabe mencionar que Paulina nació en Puerto Varas, se crio en Chiloé y estudió en Temuco. Para el medio antes mencionado, la madre de la joven declaró que el día del accidente su exmarido la llamó para decirle lo ocurrido, cuando la joven apuntó estaba viva. "Yo dije pero ¡¡qué, cómo!!" recordó añadiendo que 8 minutos después la vuelven a llamar y "me dice ´Soraya, la hija falleció´" detalló.

Sobre los hechos ocurridos y la decisión de la justicia sobre que el autor no era un peligro para la sociedad, Vallarroel mencionó. "Si tú atropellas a una persona acá en Chile, no pasa nada. Él no paró, él la mató. Y yo estoy en pie de guerra con eso. Él la mató y no es un accidente" dijo molesta la mujer.

“Ni dio cuenta a la autoridad policial más inmediata de lo ocurrido. Todo lo contrario: en lugar de prestarle auxilio a la víctima, de llamar a la policía o de llamar a alguna ambulancia para pedir ayuda, el imputado habría priorizado llamar a sus familiares para conseguir la asistencia de un abogado“ estipuló la denuncia del caso.

Te puede interesar: Para declarar por Caso Audios: así fue la caótica llegada de Tonka Tomicic a Fiscalía