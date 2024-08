"Traicionada por su subconsciente": el lapsus de Carolina Tohá que saca aplusos en la Cámara

La ministra del Interior Carolina Tohá estuvo en la Cámara de Diputados entregando un discurso sobre aposición del Gobierno de Chile sobre el viciado proceso electoral de Venezuela. En la instancia, la secretaria de Estado tuvo un lapsus que generó aplausos en la sala y del cual la ministra se retractó rápidamente.

Tohá fue mencionando en su discurso los diferentes puntos de vista que hay sobre el proceso en la política nacional y aseguró que Boric buscará la unión en el panorama local, sin embargo en la parte más efusiva del discurso se traspapeló de nombres y en vez de nombrar al actual jefe de Estado mencionó al exmandatario, Sebastián Piñera.

¿Qué dijo Carolina Tohá?

"Es verdad que nuestra coalición ha tenido diferencias en este tema, es verdad. Muchas coaliciones las tienen sobre esto y muchas materias. Pero para eso está el liderazgo, para zanjar las diferencias cuando los acuerdos no son posibles” partió diciendo la autoridad de Estado quien luego agregó. “…Y en eso el Presidente (Sebastián) Piñera tiene a todo su gobierno detrás, sin excepción y sin matices”. dijo.

Sin embrago, tras aplausos de los presentes, alguien que estaba cerca de ella le avisó del alcance de nombres que había tenido. “Presidente Boric, me equivoqué. No aplaudan tanto, queridos” se retractó. Cabe mencionar que, tras el chascado Tohá no se refirió a lo sucedido y se llenó de comentarios en redes sobre que el expresidente estaba presente en su "subconsciente".

Durante las últimas horas, la ministra informó que junto a senadores y senadoras acordaron protocolos de tramitación legislativa de la Reforma de Pensiones. "Hoy dimos un paso adelante en el Senado con esta definición. La reforma previsional ya tiene un calendario de votación sustentado en acuerdos amplios entre Gobierno y oposición respecto a las principales materias" comentó sobre la misma.

