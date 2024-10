Tras ganar las elecciones: alcalde de Chillán Viejo es detenido por delito contra su familia

Tras haber sido electo como alcalde de Chillán viejo durante las elecciones del 26 y 27 de octubre, Jorge del Pozo enfrenta una dura polémica. En concreto fue detenido por el delito de violencia intrafamiliar siendo retenido a eso de las 06:00 horas de este lunes y la víctima fue trasladada a constatar lesiones.

Cabe señalar que al momento de ser detenido el jefe comunal se encontraba en estado de ebriedad. Según información entregada por Carabineros los hechos fueron informados al Ministerio Público, para su respectivo control de detención y posterior formalización. Mientras que la víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde se le diagnosticaron lesiones de carácter leve.

Confirman detención de nuevo alcalde de Chillán Viejo

El delegado presidencial de Ñuble, Rodrigo García confirmó lo ocurrido y señaló. “Nosotros manejamos la información y efectivamente hay un detenido por consumo de alcohol y violencia intrafamiliar. Se realizaron todas las denuncias que corresponden y se activaron los protocolos en este caso” dijo.

Del Pozo fue elegido como alcalde con un 52,64% de los votos y se presentó como candidato independiente y recibió 10.288 votos. Tras el triunfo y según consignó Radio BioBio señaló que seguirá enfatizando en proyectos de desarrollo urbano, infraestructura y apoyo social, así como en fortalecer la identidad de Chillán Viejo como cuna histórica de Chile.

"El nivel de ignorancia en Chile ya se volvió repugnante"; "En Ovalle ganó uno que tiene denuncias del mismo tipo de violencia"; "Cosas que pasan en Chile y la gente sigue votando por este tipo de personajes"; "Eso no es más que ignorancia de los votantes, no saben colocar en La balanza los valores, no son capaces de hacer un análisis, a lo mejor ni siquiera se informan, gente no sabe ni siquiera diferenciar entre lo bueno y malo" le escribieron en redes sociales.

