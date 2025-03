Tomás Vodanovic lanza nuevo golpe contra Joaquín Lavín

El alcalde de Maipú Tomás Vodanovic presentó una acción judicial en contra de Joaquín Lavín Jr, esposo de Cathy Barriga quien se encuentra siendo investigada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público mientras lideraba el municipio. En específico el político colocó una querella criminal.

Cabe señalar que la exchica Mekano ha declarado en varias oportunidades sentir una persecunción política por parte de Vodanovic. Tras salir de prisión preventiva en 2024 señaló que "hay un persecutor que se llama Tomás Vodanovic y la verdad que vivir esto jamás en mi vida lo imaginé” agregando que “acá hay un persecutor que es hijo del cuarto poder, su papá es Jaime Vodanovic, que ustedes deben conocerlo, muchos encargados de prensa. Yo la verdad, si me quieren dañar, si quieren debilitarme, aquí hay una sola persona que me persigue, pero no se da cuenta de que me está haciendo mucho más fuerte” dijo.

¿Por qué Vodanovic presentó una querella en contra de Lavín?

“Desde que asumimos la alcaldía, nuestro compromiso ha sido colaborar con la fiscalía y esclarecer hasta las últimas consecuencias los graves delitos cometidos en el Municipio. Avanzada la investigación, hemos reunido los antecedentes suficientes para presentar esta querella” expresó en un punto de prensa el alcalde tras poner la querella.

“Esperamos que estos nuevos antecedentes puedan ser investigados por la Fiscalía, para que de hacerse de la convicción de la responsabilidad del diputado, se solicite su desafuero y la formalización del mismo. En Chile, nadie puede estar por sobre la ley”, finalizó. Caber decir que hace algunas semanas el diputado reconoció haber cometido fraude.

Incluso el parlamentario le devolvió 7 millones al Congreso por rendición de facturas falsas. “Aquí no se ha cometido ningún delito y esperamos que se investigue de manera rápida”, dijo con anterioridad sobre los delitos que se estuvieron investigando.

