TENDENCIA | ¿Por qué en Chile somos buenos para comer pollo?

Por: Paula Osorio

El aroma inconfundible del pollo asado escapando de una rosticería de barrio un domingo al mediodía. El calor reconfortante de una cazuela de ave en un día de invierno. El sabor casero de un pollo arvejado que nos transporta a la infancia. 

En Chile, el pollo no es simplemente una carne más; es un pilar fundamental de nuestra gastronomía, un hilo conductor que une la comida cotidiana con las celebraciones familiares. 

Su omnipresencia en nuestras cocinas no es una moda, sino una tradición arraigada que responde a una pregunta clave: ¿qué lo convierte en el favorito indiscutido de los chilenos? La respuesta está en su perfecta mezcla de economía, tradición y una increíble capacidad para protagonizar nuestros platos más queridos.

El campeón indiscutido de las 3 B

Antes de hablar de recetas, hay una realidad innegable: el pollo es el campeón de la economía doméstica

En un país donde cada peso cuenta, su precio accesible lo ha posicionado como la proteína más democrática y transversal. Permite a las familias chilenas planificar sus comidas semanales sin sacrificar sabor ni valor nutricional. 

La posibilidad de encontrar un pollo entero de calidad a un precio justo en el supermercado lo transforma en la base de innumerables almuerzos y cenas, asegurando un plato contundente y sabroso que rinde para todos. Esta asequibilidad es el primer y más poderoso pilar de su reinado en nuestra mesa.

Si no te gusta el pollo, no te gusta la comida típica chilena!

Aquí es donde el pollo demuestra su verdadera magia: su increíble capacidad para adaptarse y brillar en los platos más emblemáticos de Chile. No es solo un ingrediente, es la estrella.

  • La cazuela de ave. Quizás el plato más representativo del alma chilena. Un trozo de pollo cocido lentamente con papa, zapallo, choclo y arroz. Es el sinónimo de hogar, de cariño de abuela y de remedio para el frío y el alma.
  • El pollo arvejado. Un clásico de la cocina casera. Un guiso simple, pero lleno de sabor, con un sofrito chileno como base, arvejas y zanahorias. Es el plato rápido, nutritivo y siempre bienvenido en cualquier almuerzo de la semana.
  • El pollo al coñac o al pil pil. Cuando queremos darle un toque más sofisticado a la mesa, estas preparaciones demuestran la versatilidad del pollo para absorber sabores más complejos y convertirse en un plato de celebración.
  • La empanada de pollo. Aunque la de pino es la reina, la empanada con un guiso de pollo jugoso es una variante querida y presente en fiestas y reuniones a lo largo de todo el país.

Un buen pollo asado el fin de semana es un infaltable

Mención aparte merece el pollo asado. Más que una simple receta, es una institución, un ritual de fin de semana. Es la solución perfecta para un almuerzo familiar sin complicaciones. 

Comprado en la “asador” del barrio o preparado en casa, su piel dorada y crujiente y su carne jugosa son el centro de una mesa que se completa con agregados tan chilenos como las papas mayo, el puré o una fresca ensalada a la chilena. El pollo asado es sinónimo de descanso, de compartir y de disfrutar sin estrés.

No hay duda, en Chile somos buenos para comer pollo porque lo hemos hecho nuestro. Lo hemos adaptado a nuestros bolsillos, lo hemos integrado en nuestras recetas más profundas y lo hemos elevado a la categoría de ritual social. No es solo comida; es economía, tradición y, sobre todo, el sabor inconfundible del hogar chileno.

