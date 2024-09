La supuesta cláusula de confidencialidad que tenía Cathy Barriga con sus ex trabajadores de Maipú: “Si no lo firmabas te echaban”

Un nuevo antecedente respecto a la gestión municipal de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, salió a la luz. La periodista Laura Landaeta reveló que la otrora edil habría obligado a los funcionarios del municipio a firmar una cláusula de confidencialidad por 66 millones de pesos. Todo con el fin de evitar que hablaran contra ella.

La autora del libro Cathy Barriga: La perla negra de la UDI, se refirió a esto durante una conversación con el comediante Rodrigo Villegas, en el podcast Una noche redonda. “Le hace firmar a sus trabajadores un acuerdo de confidencialidad y dice que ‘no puede dirigirse a ninguna institución ni ningún medio de comunicación a contar nada del municipio, porque sino tiene que pagar 1000 UTM”, aseguró.

En esa línea, cuestionó el funcionamiento de la Ley de Transparencia frente a este acuerdo, en el que Barriga, supuestamente, obligaba a sus trabajadores a guardar silencio respecto a posibles irregularidades.

Además, recalcó que la firma del documento era obligatorio. De no firmarse, la persona debía renunciar o simplemente no eran contratados por la ex jefa comunal. “Si no lo firmabas te tenías que ir, te echaban”, sentenció en el podcast, según informó Sígueme.