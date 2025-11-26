Soledad Onetto celebra los hitos de “Teletrece central” en los últimos días: se ha afianzado como el noticiario más visto

Por más de 55 años, “Teletrece central” ha marcado pauta y tendencia con sus informaciones, reportajes y golpes periodísticos, y en el último tiempo ha acrecentado su impacto, tal como ha quedado demostrado, por ejemplo, en esta segunda quincena del mes.

Porque la semana pasada ya había logrado ser el noticiario más visto de la TV chilena y estos últimos días ha consolidado ese lugar.

Es que tanto el domingo 23 como el lunes 24 y este martes 25 de noviembre, es decir, durante tres días consecutivos, el espacio informativo del 13 se ha alzado como el noticiario más visto de la televisión chilena. Ayer, por ejemplo, alcanzó 574.185 personas promedio por minuto.

El resto de los noticiarios quedó así durante este martes: Chilevisión 462.713, Mega 433.311 y TVN 395.778.

En tanto, ayer también “Teletrece central”, que tiene como conductores a Ramón Ulloa y Soledad Onetto, fue el programa con mayor alcance de la TV local, logrando 1.706.615 personas.

“Los resultados que hemos tenido con ‘Teletrece’ tienen que ver con un trabajo de calidad que hace todo el equipo del noticiario, en donde buscamos entregar la mejor información, noticias que aportan y ayudan a las personas y golpes periodísticos que marcan pauta en la agenda del país y de la gente”, destaca Soledad Onetto.

A lo anterior, la reconocida y querida periodista agrega que “nos sentimos contentos y orgullosos por la entrega noticiosa que hacemos cada día, en donde el público identifica en nosotros un noticiario de calidad y en el que confía en lo que le están diciendo. Y esto último es muy relevante en tiempos en donde proliferan las fake news y la gente se pierde con información falsa. En ‘Teletrece’ saben que pueden encontrar un espacio con información verídica, cien por ciento confirmada y de calidad, lo que permite que depositen su confianza en nosotros”.