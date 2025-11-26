Soledad Onetto celebra los hitos de “Teletrece central” en los últimos días: se ha afianzado como el noticiario más visto

Soledad Onetto

Por: Redacción El Periscopio

NOTAS DESTACADAS

¡Van por copas! La gran duda de Fernando Ortiz en Colo Colo ante Cobresal
La furiosa reacción de Neme tras ataque en vivo a equipo de Mucho Gusto

“¡Un par de tiros y se acabó!”: La furiosa reacción de Neme tras ataque en vivo a equipo de Mucho Gusto
u de chile en copa sudamericana.

¡Ya se mueven con fichajes! Refuerzo que busca Universidad de Chile confirma acercamientos
Manuel Pellegrini es seguido por la ANFP.

¡Todo cerrado! La decisión final de Manuel Pellegrini sobre Real Betis y La Roja

¡Pese a la recuperación de Alexis! Llegan malas noticias nacionales desde Sevilla
Escándalo en la UC por video de alumnos teniendo relaciones sexuales dentro del campus

¡Cero pudor! Escándalo en la UC por video de alumnos teniendo relaciones sexuales dentro del campus

¡Luto azul! Exjugador de Universidad de Chile muere a los 76 años
El “futuro drama” que inquieta a Vanessa Kaiser y que afectaría posible Gobierno de Kast

“Yo sufrí el 18 de octubre”: El “futuro drama” que inquieta a Vanessa Kaiser y que afectaría posible Gobierno de Kast
Matinales se llenan de críticas tras exhibir último video de Eduardo Cruz-Coke y sus hijos

“Por qué tienen que hacer esto”: Matinales se llenan de críticas tras exhibir último video de Eduardo Cruz-Coke y sus hijos
Colo Colo espera sanción.

Peligra la localía: Colo Colo sufre por informe arbitral y denuncia contra sus hinchas

Por más de 55 años, “Teletrece central” ha marcado pauta y tendencia con sus informaciones, reportajes y golpes periodísticos, y en el último tiempo ha acrecentado su impacto, tal como ha quedado demostrado, por ejemplo, en esta segunda quincena del mes.

Porque la semana pasada ya había logrado ser el noticiario más visto de la TV chilena y estos últimos días ha consolidado ese lugar.

Es que tanto el domingo 23 como el lunes 24 y este martes 25 de noviembre, es decir, durante tres días consecutivos, el espacio informativo del 13 se ha alzado como el noticiario más visto de la televisión chilena. Ayer, por ejemplo, alcanzó 574.185 personas promedio por minuto.

El resto de los noticiarios quedó así durante este martes: Chilevisión 462.713, Mega 433.311 y TVN 395.778.

En tanto, ayer también “Teletrece central”, que tiene como conductores a Ramón Ulloa y Soledad Onetto, fue el programa con mayor alcance de la TV local, logrando 1.706.615 personas.

“Los resultados que hemos tenido con ‘Teletrece’ tienen que ver con un trabajo de calidad que hace todo el equipo del noticiario, en donde buscamos entregar la mejor información, noticias que aportan y ayudan a las personas y golpes periodísticos que marcan pauta en la agenda del país y de la gente”, destaca Soledad Onetto.

A lo anterior, la reconocida y querida periodista agrega que “nos sentimos contentos y orgullosos por la entrega noticiosa que hacemos cada día, en donde el público identifica en nosotros un noticiario de calidad y en el que confía en lo que le están diciendo. Y esto último es muy relevante en tiempos en donde proliferan las fake news y la gente se pierde con información falsa. En ‘Teletrece’ saben que pueden encontrar un espacio con información verídica, cien por ciento confirmada y de calidad, lo que permite que depositen su confianza en nosotros”.

NOTAS DESTACADAS

¡Van por copas! La gran duda de Fernando Ortiz en Colo Colo ante Cobresal
La furiosa reacción de Neme tras ataque en vivo a equipo de Mucho Gusto

“¡Un par de tiros y se acabó!”: La furiosa reacción de Neme tras ataque en vivo a equipo de Mucho Gusto
u de chile en copa sudamericana.

¡Ya se mueven con fichajes! Refuerzo que busca Universidad de Chile confirma acercamientos
Manuel Pellegrini es seguido por la ANFP.

¡Todo cerrado! La decisión final de Manuel Pellegrini sobre Real Betis y La Roja

¡Pese a la recuperación de Alexis! Llegan malas noticias nacionales desde Sevilla
Escándalo en la UC por video de alumnos teniendo relaciones sexuales dentro del campus

¡Cero pudor! Escándalo en la UC por video de alumnos teniendo relaciones sexuales dentro del campus

¡Luto azul! Exjugador de Universidad de Chile muere a los 76 años
El “futuro drama” que inquieta a Vanessa Kaiser y que afectaría posible Gobierno de Kast

“Yo sufrí el 18 de octubre”: El “futuro drama” que inquieta a Vanessa Kaiser y que afectaría posible Gobierno de Kast
Matinales se llenan de críticas tras exhibir último video de Eduardo Cruz-Coke y sus hijos

“Por qué tienen que hacer esto”: Matinales se llenan de críticas tras exhibir último video de Eduardo Cruz-Coke y sus hijos
Colo Colo espera sanción.

Peligra la localía: Colo Colo sufre por informe arbitral y denuncia contra sus hinchas
Passerini buscado por U de Chile.

Ya jugó en Chile y vale 2 millones de dólares: el delantero que buscan desde la U de Chile
U Católica pierde a su pilar defensivo.

Sufre Garnero: una de las grandes figuras de U Católica tiene lista su salida al extranjero
estadio de la u

Por US$10 millones perdidos: revelan historia del estadio de la U que estuvo cerca de concretarse
Arturo Vidal recibe el consejo de Johnny Herrera.

Johnny Herrera se suma a la polémica de Arturo Vidal y le aconseja ser como Marcelo Díaz
Colo Colo vs Cobresal y su nuevo horario.

Anótelo en su agenda: Colo Colo vs Cobresal es reprogramado y este es su nuevo horario
Isabel Allende desmiente apoyo a Kast y acusa vídeo viral manipulado

"No estoy de acuerdo con su política": Isabel Allende desmiente apoyo a Kast y acusa vídeo viral manipulado
Camila Flores arremete en vivo contra hermano de Parisi tras respaldo a Jara

Camila Flores arremete en vivo contra hermano de Parisi tras respaldo a Jara ¡Él le respondió de una!
Revelan grave amenaza contra la familia de María Elcira: Policía habría hecho advertencia sobre nieta

Revelan grave amenaza contra la familia de María Elcira: Policía habría hecho advertencia sobre nieta

¿Cuál será el grupo de la muerte? Revelan los bombos para el Mundial 2026
ANFP sentencia descenso de Melipilla.

¡Un duro golpe! Equipo nacional perdería la calidad de profesional en el fútbol chileno