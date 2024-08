Tras agresión callejera: Sebastián Sichel se lanza con todo en contra de la alcaldesa de Ñuñoa

Para Radio Agricultura Sebastián Sichel se lanzó con todo en contra de la alcaldesa de Ñuñoa Emilia Ríos y la concejala Alejandra Valle, luego de que el excandidato presidencial y actual candidato a la alcaldía de de la comuna sufriera una agresión callejera. En concreto, Sichel se encontraba grabando un video cuando fue interceptado por dos personas que lo golpearon e insultaron.

“La democracia se sostiene en el respeto a todas las personas, independiente de la posición política de cada cual. Sin ninguna duda condeno tajantemente la agresión recibida por Sebastián Sichel hoy, con quien me comuniqué personalmente para manifestarle mi rechazo a este tipo de situaciones” escribió la alcaldesa de Ñuñoa a través de X.

¿Qué respondió Sichel a la alcaldesa?

“Hay una suerte de relativización de la violencia, en definitiva, como método de resolver problemas, y ahí tenemos una tremenda responsabilidad los políticos, las figuras públicas (...) por eso me parece raro, voy a ser muy honesto, que la concejal Alejandra Valle ayer en el Concejo Municipal de dijera, ‘bueno si (Sebastián Sichel) es grande, ¿Qué importa?’. Cada vez que tú relativizas la violencia, lo que está haciendo es aumentando un grado de tolerancia, y si aumenta el grado de tolerancia, la sociedad finalmente se quiebra (…) ojalá todos transversalmente condenáramos la violencia” mencionó en entrevista con Radio Agricultura el excandidato presidencial.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“También me preocupan ciertas declaraciones, como las de la alcaldesa Ríos que dice que condena la violencia y que habló personalmente conmigo, pero nunca habló conmigo, no me llamó. Ella puso en Twitter (hoy X) que había hablado conmigo, y esa deshonestidad me parece brutal” añadió agregando una profunda reflexión sobre la agresión que recibió.

“Es rara la actitud que toma el Frente Amplio en Ñuñoa respecto a este hecho, que en vez de condenar de verdad, hacen más bien esta especie de simulación diciendo que lo condenan, pero a la hora de los quiubos en el Concejo Municipal o en todos lados, no son honestos” cerró el político quien hace algunos minutos se retractó en X, luego de que Ríos mostrara las capturas de pantallas de los intentos que hizo de contactarlo.

Te puede interesar: Autoridades alerta por posible "megaterremoto" en Japón: ¿En cuántas horas podría impactar un tsunami en las costas chilenas?