¡Se quiebra en vivo! La emotiva reacción de conductor ante frase de fiscalizador

Durante la jornada, el matinal Mucho Gusto cubrió una fiscalización en Estación Central y captaron una particular situación en la que un conductor se quebró en vivo por la frase de uno de los fiscalizadores en terreno. En concreto el chófer terminó llorando luego de que fuera informado de que le quitarían el auto por no cumplir con una serie de requisitos.

El motivo de que le arrebataran su auto se debió a que el conductor habría estado con su taxímetro alterado y todas las pruebas indicaron esto. Así mismo, el periodista en terreno, Karim Butte explicó que el llanto se habría debido a que lo trataron de ladrón por portar un aparato que le cobraba más a sus pasajeros.

El llanto de taxista en el matinal

“Hubo un procedimiento de Carabineros, y ante eso, él lo que tiene que hacer es cumplir. Él señala que no tiene sus sellos cortados, pero estamos frente a un presunto taxímetro alterado” dijo el fiscalizador para el matinal de Mega. A pesar del llanto del chófer nadie en el matinal lo escuchó e incluso se escucharon algunas risas.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“¿Saben por qué está llorando, muchachos? Él está llorando porque lo acusaron de ladrón. Eso es lo que le duele. Él dijo que lo habían acusado de tener alterado el taxímetro” contó el notero cuando fue interrumpido por el conductor que se secó las lagrimas y procedió a entregar su explicación sobre lo ocurrido.

“(El fiscalizador) me controló, llegó, prendió el auto y me dijo ‘está el sello vulnerado’. Entonces por poco me dice que estoy robando, que soy un ladrón. Me dolió que me dijera eso” narró el taxista. Agregando que “no lo probó con Carabineros, lo sacó y se lo llevó” lanzó procediendo a encarar al fiscalizador. “¡Yo quiero que se suba a mi auto y lo pruebe!” exigió recibiendo como respuesta que le correspondía una cita con el juez de Policía Local.

Te puede interesar: El destape de Repenning en vivo que aplaudió Priscilla Vargas: "¿Crees que eso pasó piola?"