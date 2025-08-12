¡Sin piedad! El duro análisis de Rodolfo Carter sobre candidatura de Evelyn Matthei

Rodolfo Carter se refirió este martes a su postura frente a la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, marcando distancia con ella. En sus declaraciones, Carter comparó a la exalcaldesa con una vuelta “a los 90”.

Estando en conversación con Radio Pauta, el exalcalde de La Florida, no escatimó en críticas hacia Matthei. Eso sí, también reconoció la extensa carrera política de la candidata, destacando aspectos de su trayectoria.

"(Matthei) es una gran persona, una patriota, es una servidora pública, ha tenido una carrera de más de treinta años", expresó. Sin embargo, el otrora edil hizo hincapié en que, tras conversar con ella, se dio cuenta que sus ideas están obsoletas.

"En algún minuto conversé con la misma candidata presidencial de esta realidad, y me daba cuenta de que pensábamos en cosas completamente distintas. Me daba la impresión, y en esto no hay ningún reproche ni mala onda con ella, que era como volver a los 90. Y hoy día lo que estamos viviendo es una realidad completamente distinta", planteó Carter.

Por otro lado, también aprovechó de referirse a su reciente decisión de apoyar la candidatura de José Antonio Kast. En ese sentido, Rodolfo Carter subrayó que el republicano es "quién está más capacitado para este momento tan importante en la historia, porque Chile es demasiado importante".