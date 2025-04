El día que Rodolfo Carter tuvo que enfrentar el insólito secreto de su padre: “Nosotros no tenemos la culpa”

Rodolfo Carter, exalcalde de La Florida, será uno de los protagonistas en el próximo episodio de La Divina Comida. Durante el programa, compartirá cómo descubrió un impactante secreto de su padre en los momentos previos a su fallecimiento. En esta edición, el político estará acompañado por Eva Gómez, Carla Ochoa y Gabriel Prieto, en un capítulo que se transmitirá este sábado.

“Mi papá se enferma (cuando yo estaba) en cuarto año (de universidad), y se da vuelta todo de la noche a la mañana. Quedamos con una situación económica más precaria de la que teníamos”, relató el otrora edil.

Carter relató que su padre enfrentó un año de hospitalización debido a una afección en la médula. Durante ese tiempo, él se dedicó a visitarlo cada noche, asegurándose de estar a su lado en todo momento.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Es la parte misteriosa de la vida, yo nunca aprendí a hacer el nudo de la corbata, nunca. Entonces, cuando iba a la solemne, los exámenes de fin de semestre, iba a la clínica y le decía ‘papá hazme el nudo de la corbata’”, recordó.

Según contó, lo más curioso es que “el primer nudo de corbata que yo hice en la vida fue el que tiene en su ataúd cuando murió. No sé cómo lo supe hacer. Son las cosas misteriosas de la vida”, aseguró.

También afirmó que estuvo presente cuando su padre dio su último aliento. “Cuando dejó de respirar la pena y todo, el natural llanto de un hijo que pierde a su papá, yo abro la ventana de la clínica y digo: ‘papá te juro que voy a hacer de mi vida algo extraordinario’”, expresó.

El gran secreto

Durante la enfermedad de su padre, Carter se enteró de que el hombre había formado otra familia. “En el curso de toda la historia, que esta es la historia de todo el pueblo chileno, aparecieron cosas que no sabíamos, porque como muchos hombres de esa época habían construido historias paralelas”, explicó.

“En esa época era una sociedad muy machista, la mujer era la culpable, y nosotros los hijos también teníamos algo de culpa, y yo de repente me remecí y dije ‘¿sabes qué? Nosotros no tenemos la culpa, mi vieja no tiene la culpa, y el hijo que nació de esa relación menos aún tiene la culpa’. Entonces yo lo fui a ver al colegio”, detalló.

“Lo fui a buscar al colegio, él me miró con cara de susto porque pensó que yo venía… Y le dije mira, ‘el papá se va a morir, podemos hacer de una tragedia, sacar algo provechoso y terminar este círculo de pena’”, aseguró. “Así que conversamos súper francamente, y de hecho la noche que él murió, yo lo llamé y le dije ‘ven a ver al papá que se va a morir, despídete’”, concluyó Rodolfo Carter.