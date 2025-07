“Dice: ‘si no soy yo, no será nadie’”: Rodolfo Carter arremetió con todo contra Evelyn Matthei

Los principales candidatos de la derecha, Evelyn Matthei y José Antonio Kast, se encuentran enfrentados en una disputa política. Todo luego de que la candidata de Chile Vamos cuestionara al líder del Partido Republicano por una campaña difundida en redes sociales en su contra.

La antigua jefa comunal fue blanco de un rumor malicioso que afirmaba que sufre de Alzhéimer. Ante esto, decidió emprender acciones legales contra quienes difundieron la información y cuestionó las justificaciones entregadas por su contrincante electoral.

En el contexto de esta controversia, Rodolfo Carter —exalcalde y parte del equipo de campaña de Kast— abordó la situación, señalando que toda esta disputa estaría favoreciendo a la postulante del oficialismo, Jeannette Jara.

Durante una entrevista con radio Agricultura, Carter señaló que Matthei “acaba de decidir ponerle una bomba atómica a cualquier posibilidad de acuerdo entre las distintas oposiciones. Le está pavimentando el camino al comunismo”.

“Lo que nos ha dicho hoy día es que prefiere que gane Jara antes que Kast. Y en castellano simple ‘o gano yo o no gana nadie’, tal como en el 93 cuando destruyó a Sebastián Piñera”, señaló el ex alcalde, en referencia a una antigua polémica de Matthei.

“La campaña en contra de Evelyn Matthei respecto a esa insinuación de enfermedad es una asquerosidad, tiene toda la razón. Es inaceptable que se juegue con una enfermedad o se le trate de descalificar”, afirmó.

En esa misma línea, agregó que “en la política moderna ninguno de nosotros está libre de eso”, pero no dejó pasar la oportunidad para recordar algunos momentos que Matthei preferiría no hablar.

Las cartas sobre la mesa

En lugar de recurrir a invenciones para desacreditar a su oponente —algo que Carter criticó abiertamente— optó por una táctica distinta: recordar fallos del pasado. Desde su rol en el equipo de campaña de Kast, trajo a colación diversos episodios que marcaron a su contrincante.

“No puede haber unidad cuando una de las partes acusa al otro de matón, mentiroso, facineroso y delincuente”, afirmó. Además, añadió que Matthei “se caracteriza por un lenguaje altisonante, muy descalificador, y que tiene costos”.

“José Antonio Kast nunca ha terminado declarando en un tribunal por haber grabado a un candidato presidencial con el servicio secreto del Ejército. José Antonio Kast jamás acusó a un compañero de partido de ser consumidor de drogas sin ninguna prueba con gente que terminó presa. José Antonio Kast hace cuatro años atrás no trató a Joaquín Lavín de misógino por todos los canales de televisión”, disparó el otrora edil.

Al final, y en una clara referencia al cuestionado “kiotazo”, Carter lanzó: “Lamentablemente a Evelyn Matthei, al igual que hace 30 años atrás, cuando decidió que si no era ella tampoco era Sebastián Piñera el candidato presidencial, hoy día parece ser que de nuevo nos dice: ‘bueno, si no soy yo, no será nadie’”.