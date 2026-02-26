Daniel Jadue ante la justicia: Revisarán sus cautelares tras prolongado encierro por caso “Farmacias Populares”

Tras un año y medio bajo arresto domiciliario total, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se verá enfrentado nuevamente a la justicia este viernes para la revisión de sus medidas cautelares, donde el foco estará puesto en su prolongado encierro.

Recordemos que la restricción que pesa sobre Daniel Jadue se arrastra desde septiembre de 2024 y ya bordea los 18 meses. Todo mientras se le investiga por delitos como fraude al fisco, cohecho, estafa y negociación incompatible en el marco del caso Farmacias Populares.

En ese escenario, según consignó BiobioChile, los abogados del exalcalde buscarán flexibilizar la medida vigente y pedirán que se reemplace por arresto nocturno o por arraigo nacional. Su planteamiento apunta a que el encierro absoluto ya no se justifica, dado el estado actual del proceso y el progreso de la indagatoria, considerando además que la preparación del juicio oral quedó programada para el 9 de junio.

La duración del arresto será uno de los elementos decisivos en la resolución que adopte el tribunal. Cabe destacar que, según el citado medio, en esta audiencia Daniel Jadue no solo se juega un cambio en su situación judicial, sino que también su proyección profesional y el futuro de su carrera política, que podría verse seriamente afectada según lo que se determine.

