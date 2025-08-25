“Las olas lo llevaban al fondo del mar”: El crudo relato de supervivencia de hombre tras naufragio en Magallanes

La tragedia del naufragio de la embarcación Ana Belén, en la Región de Magallanes, continúa conmocionando a la opinión pública. El impacto se acrecentó tras revelarse los dramáticos detalles del rescate de Juan Andrés Rojas Castro, quien hasta ahora es el único sobreviviente hallado con vida luego del accidente del 21 de agosto.

Fue el recién pasado sábado que la Gobernación Marítima de Puerto Williams confirmó que encontraron con vida a Rojas tras casi dos días desaparecido. “El día de hoy a las 10:31 fue encontrado con vida uno de los tripulantes de la nave ‘Ana Belén’, identificado como Juan Andrés Rojas Castro. La persona se encuentra estable a bordo de OPV-83 Marinero Fuentealba, siendo evaluado por personal médico”, informaron las autoridades marítimas.

Desde el rescate, los familiares del tripulante encontrado han dado a conocer la estremecedora experiencia que atravesó el pescador paraguayo para mantenerse con vida en el extremo sur. En conversación con Las Últimas Noticias, su hermana Clarisa Casco reveló que él debió nadar contracorriente por cerca de 17 horas.

Una historia de supervivencia

“Las olas lo llevaban al fondo del mar, una y otra vez en lugar de sacarlo. Una de esas olas lo metió en una cueva, donde fue atacado por unos lobos marinos que le mordieron los pies”, contó, según lo que pudo oír por parte de su hermano.

El cansancio de Rojas llegó a tal punto que estuvo a punto de rendirse, sin embargo, reunió fuerzas para continuar y finalmente logró alcanzar la costa. “Afortunadamente alcanzó la superficie, logrando afirmarse de una roca y posteriormente salir del mar”, contó su hermana.

Ya en tierra, la cosa solo se puso más dura para el superviviente. “Tuvo que tomar agua dulce que había en el lugar, no comió nada, solo bebió esa agua que encontró y tuvo que mantener sus pies abrigados con pasto y con su propia orina para poder soportar el frío”, explicó Casco.

Los familiares indicaron que, a pesar de la presencia de tres aeronaves de rescate en el lugar, no fue posible localizar al pescador, ya que su vestimenta oscura dificultaba la visibilidad.

“Pasaron por arriba y no lo vieron, él estaba vestido de buzo, de negro, y no lo vieron”, señaló Clarisa. Al final, un grupo de pescadores que navegaba por el área escuchó el silbido desesperado de Rojas y lograron auxiliarlo. “Escuchó unas lanchas de pescadores y les silbó lo más fuerte que pudo, y fue ahí cuando lo escucharon y comenzó su rescate”, relató.

En este momento, Juan Andrés Rojas permanece bajo cuidados médicos en el Hospital Público Regional de Magallanes. Aunque se encuentra en shock, su vida no corre peligro. Mientras tanto, los equipos de rescate siguen desplegados en la zona en busca de los tripulantes que aún no han sido hallados.