¡Una millonada! Regresan al FBI lujosos relojes robados a Keanu Reeves por delincuente chileno

En la jornada de este martes 29 de julio, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron la entrega de seis exclusivos relojes al FBI de Estados Unidos. Las piezas, pertenecientes al reconocido actor Keanu Reeves, habían sido robadas por una banda internacional chilena especializada en delitos de alto perfil.

Los relojes de lujo fueron localizados en diciembre en una vivienda ubicada en la comuna de Peñalolén, en la Región Metropolitana. La fiscal Claudia Barraza, perteneciente a la Fiscalía de Análisis Criminal Oriente, fue la encargada de entregar las piezas al FBI, las cuales serán recuperadas por el actor canadiense.

"Este fue un procedimiento que se gestó a fines del año pasado cuando se detuvo una persona, a la cual se le logró incautar estas especies", detalló el subprefecto Marcelo Varas, jefe de la Biroincri.

¿En cuánto están avaluados?

De acuerdo con el subprefecto Varas, Keanu Reeves tuvo la oportunidad de identificar los relojes y demás pertenencias que se encontraban bajo custodia del único individuo condenado por este caso en territorio chileno.

Uno de los relojes, cuyo valor ronda los 10 millones de pesos, llevaba una inscripción dedicada al equipo de dobles de acción de Keanu Reeves, como gesto de gratitud al concluir el rodaje de la cuarta y última entrega de la franquicia cinematográfica John Wick.

Es más, en el reverso de la costosa joya del intérprete norteamericano se lee: "The John Wick Five, Thank You, Keanu. JW4. 2021". Dicha inscripción posibilitó identificar la pertenencia del objeto.

"Una vez que se logra recuperar las especies y se logra establecer por la inscripción que presentaba este reloj en su parte posterior, a través de la Jefatura Nacional de Cooperación Internacional, se efectúa las coordinaciones con el FBI, quienes hacen las coordinaciones con el actor para que reconozca las especies”, explicó Varas.

“Una vez tenemos la confirmación a través de Fiscalía, llegamos al día de hoy donde se hace su devolución para que sean entregados al actor", agregó el jefe de la Biroincri. Por cierto, el avalúo del botín es de nada más y nada menos que $120 millones.