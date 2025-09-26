Porque también son familia: “Ley Duque” y el masivo apoyo de trabajadores a permiso por muerte de mascotas

En muchos hogares, las mascotas han dejado de ser simples acompañantes para convertirse en parte esencial de la vida familiar. Su presencia ya no se mide solo en juegos o compañía, sino en el vínculo emocional que generan. Esa transformación en la forma de relacionarnos con los animales quedó reflejada en la llamada Ley Duque, una propuesta que busca conceder un día de permiso laboral a quienes enfrenten la pérdida de su mascota o en caso de enfermedad grave.

Con el objetivo de conocer cómo perciben los trabajadores esta discusión, el portal Trabajando.com levantó una encuesta en la que participaron más de 1.200 colaboradores de distintas regiones del país.

Los resultados muestran una clara inclinación a favor de la propuesta: un 61% respalda la opción de disponer de un día libre para sobrellevar el impacto emocional que puede generar la pérdida o enfermedad de una mascota. En contraste, un 25% estima que la medida debería aplicarse únicamente en caso de fallecimiento. Mientras que un grupo menor, equivalente al 14%, rechaza la idea, argumentando que el sistema laboral ya contempla otras formas de licencia.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

La Ley Duque y el futuro de los Recursos Humanos

“Este estudio refleja cómo ha cambiado la manera en que entendemos el bienestar de las personas. Para muchos, sus mascotas son un soporte emocional clave, e ignorar esa realidad es desconocer una parte importante de su vida cotidiana”, detalló Rodrigo Gorostiza, gerente de Marketing del citado portal.

Más que un debate legislativo, los resultados de la encuesta dejan entrever un cambio cultural que podría marcar el rumbo de futuras políticas en el ámbito de recursos humanos.

“Hoy las empresas no solo deben preocuparse del sueldo o las vacaciones, sino también de generar condiciones que conecten con las verdaderas necesidades de sus colaboradores. Incluir beneficios asociados a las mascotas puede marcar una diferencia en la atracción y retención de talento”, explicó Gorostiza.

En la actualidad, la denominada Ley Duque ya superó su primer escollo legislativo tras ser aprobada en general por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y avanza ahora en su discusión en particular.

La iniciativa busca modificar el Código del Trabajo para permitir un día de permiso en caso de fallecimiento de una mascota inscrita en el registro nacional. Sin embargo, aún quedan puntos sensibles por resolver: si ese día será o no remunerado, qué tipos de animales estarán considerados y cuáles serán los requisitos para hacer efectivo el beneficio.