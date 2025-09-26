Porque también son familia: “Ley Duque” y el masivo apoyo de trabajadores a permiso por muerte de mascotas

Trabajadores apoyan permiso por duelo de mascotas

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Rechazar recurso que busca anular absolución de tio abuelo de Tomás Bravo

Tío abuelo de Tomás Bravo sigue absuelto: Corte desestima intento de revertir fallo
universidad de chile se prepara para el fallo de la Conmebol

¡Más dinero a las arcas! Universidad de Chile vendería a jugador cortado a Colombia
Sonríe la billetera de Universidad de Chile.

¡Sonríe la billetera! El millonario premio que suma Universidad de Chile en Sudamericana
Hay luz verde para un nuevo torneo en el fútbol chileno.

¡Ya es casi una realidad! Revelan acuerdo para disputar un tercer torneo en el fútbol chileno

¡Luto en el fútbol! Muere joven futbolista con pasos por el Arsenal
Acusan a perito de intentar favorecer a Martín Pradenas

¡Escándalo judicial! Fiscalía denuncia intento de favorecer a Martín Pradenas
TVN

¿Don Carter es usted? Periodista protagonizó chascarro en TVN con inesperada confesión sexual
Pelea de periodistas peruanos tras caer ante Universidad de Chile

¡No soportaron la derrota! Periodistas peruanos se fueron a los golpes tras caer con Universidad de Chile
Nicolás Córdova toma fuerte medida con La Roja Sub-20.

¿Qué te parece? La fuerte medida de Nicolás Córdova con La Roja sub-20
Evelyn Matthei

¡Ya es oficial! Evelyn Matthei confirmó a Claudio Bravo como su ministro de Deporte si sale electa

En muchos hogares, las mascotas han dejado de ser simples acompañantes para convertirse en parte esencial de la vida familiar. Su presencia ya no se mide solo en juegos o compañía, sino en el vínculo emocional que generan. Esa transformación en la forma de relacionarnos con los animales quedó reflejada en la llamada Ley Duque, una propuesta que busca conceder un día de permiso laboral a quienes enfrenten la pérdida de su mascota o en caso de enfermedad grave.

Con el objetivo de conocer cómo perciben los trabajadores esta discusión, el portal Trabajando.com levantó una encuesta en la que participaron más de 1.200 colaboradores de distintas regiones del país.

Los resultados muestran una clara inclinación a favor de la propuesta: un 61% respalda la opción de disponer de un día libre para sobrellevar el impacto emocional que puede generar la pérdida o enfermedad de una mascota. En contraste, un 25% estima que la medida debería aplicarse únicamente en caso de fallecimiento. Mientras que un grupo menor, equivalente al 14%, rechaza la idea, argumentando que el sistema laboral ya contempla otras formas de licencia.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional 

La Ley Duque y el futuro de los Recursos Humanos

Este estudio refleja cómo ha cambiado la manera en que entendemos el bienestar de las personas. Para muchos, sus mascotas son un soporte emocional clave, e ignorar esa realidad es desconocer una parte importante de su vida cotidiana”, detalló Rodrigo Gorostiza, gerente de Marketing del citado portal. 

Más que un debate legislativo, los resultados de la encuesta dejan entrever un cambio cultural que podría marcar el rumbo de futuras políticas en el ámbito de recursos humanos

“Hoy las empresas no solo deben preocuparse del sueldo o las vacaciones, sino también de generar condiciones que conecten con las verdaderas necesidades de sus colaboradores. Incluir beneficios asociados a las mascotas puede marcar una diferencia en la atracción y retención de talento”, explicó Gorostiza.

En la actualidad, la denominada Ley Duque ya superó su primer escollo legislativo tras ser aprobada en general por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y avanza ahora en su discusión en particular

La iniciativa busca modificar el Código del Trabajo para permitir un día de permiso en caso de fallecimiento de una mascota inscrita en el registro nacional. Sin embargo, aún quedan puntos sensibles por resolver: si ese día será o no remunerado, qué tipos de animales estarán considerados y cuáles serán los requisitos para hacer efectivo el beneficio.

NOTAS DESTACADAS

Rechazar recurso que busca anular absolución de tio abuelo de Tomás Bravo

Tío abuelo de Tomás Bravo sigue absuelto: Corte desestima intento de revertir fallo
universidad de chile se prepara para el fallo de la Conmebol

¡Más dinero a las arcas! Universidad de Chile vendería a jugador cortado a Colombia
Sonríe la billetera de Universidad de Chile.

¡Sonríe la billetera! El millonario premio que suma Universidad de Chile en Sudamericana
Hay luz verde para un nuevo torneo en el fútbol chileno.

¡Ya es casi una realidad! Revelan acuerdo para disputar un tercer torneo en el fútbol chileno

¡Luto en el fútbol! Muere joven futbolista con pasos por el Arsenal
Acusan a perito de intentar favorecer a Martín Pradenas

¡Escándalo judicial! Fiscalía denuncia intento de favorecer a Martín Pradenas
TVN

¿Don Carter es usted? Periodista protagonizó chascarro en TVN con inesperada confesión sexual
Pelea de periodistas peruanos tras caer ante Universidad de Chile

¡No soportaron la derrota! Periodistas peruanos se fueron a los golpes tras caer con Universidad de Chile
Nicolás Córdova toma fuerte medida con La Roja Sub-20.

¿Qué te parece? La fuerte medida de Nicolás Córdova con La Roja sub-20
Evelyn Matthei

¡Ya es oficial! Evelyn Matthei confirmó a Claudio Bravo como su ministro de Deporte si sale electa
Novak Djokovic se despide de Nikola Pilic

"Una sensación de vacío": La sentida carta de Novak Djokovic tras el fallecimiento de su padre tenístico
Gol histórico de Lucas Assadi en la U

¡Va por el récord!: Lucas Assadi hace historia en la U con su gol ante Alianza Lima
Clark anuncia compra de Javier Altamirano en la U

¡ES OFICIAL!: Michael Clark anuncia la bomba más esperada por los hinchas de la U
Cambios de Ortiz en Colo Colo ante Iquique

¡Atención albos!: Cambio de última hora en los citados de Colo Colo para enfrentar a Iquique
Gorosito se mofa de la barbarie tras eliminación ante la U

La polémica declaración de Gorosito tras eliminación de Alianza Lima ante la U: Se mofó de la barbarie
Carabineros

Violación, impunidad y abandono: Brutal caso de abuso sexual y suicidio estremece a Carabineros
viuda negra

Actriz cazaba hombres en Argentina: Revelan modus operandi de “viuda negra” chilena

¿Influirá en algo? Las selecciones más caras para el Mundial sub-20 en Chile
José Antonio Kast evadió preguntas sobre millonario recorte fiscal

¡Se fue por las ramas! Acorralan a Kast con consultas sobre recorte fiscal de US$6000 millones
Metro de Santiago

El Metro como espejo de la crisis de salud mental: El trágico momento en que chofer no alcanzó a frenar por persona en la vía