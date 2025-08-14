“Estoy cagada”: Conocida productora televisiva relató momentos de terror tras sufrir encerrona

encerrona

Por: Catalina Martínez

Mientras se desplazaba hacia su lugar de trabajo en Santiago, la reconocida productora televisiva Jacqueline Cepeda habría sido víctima de una encerrona en plena vía pública. 

Con una sólida trayectoria en emblemáticos espacios televisivos como Buenos Días a Todos (TVN) y Bienvenidos (Canal 13), Cepeda continúa dejando huella en la pantalla chica. Actualmente, canaliza su vasta experiencia en el matinal de TVR, Buenos Días, Buenas Tardes.

Precisamente, la mañana de este miércoles se dirigía a la sede del canal cuando, a eso de las 9:30, fue víctima de un frustrado intento de robo, aparentemente, por medio de una encerrona. Más tarde, los animadores del matinal, Daniel Valenzuela y Javiera Carvallo, la animaron a contar su experiencia en pantalla.

Visiblemente afectada, la productora relató que transitaba por calle Beauchef, junto al Parque O’Higgins, cuando de pronto una camioneta y un automóvil se interpusieron bruscamente en su camino.

Me vino como un escalofrío y una especie de crisis de pánico, y dije: ‘encerrona’”, contó. Explicó que en ese momento se quedó paralizada y tiritando. Luego miró si podía retroceder y había una fila de autos. “Estoy cagada”, se dijo.

El detalle que la habría salvado 

Tras algunos tensos segundos, los supuestos asaltantes habrían desistido de la idea. “El tipo se quedó mucho rato mirando, no sé si estaba escogiendo mi auto o el de al lado, y de repente se endereza y parte. Y nos quedamos todos parados”, recordó.

Jacqueline está convencida de que un detalle inesperado fue clave para evitar que el robo se concretara —o que la situación escalara a algo aún más grave: a los delincuentes no les gustó su camioneta. “Yo creo que me salvó mi camioneta. Porque está en estado deplorable (...) Pienso que estos tipos dijeron ‘esa camioneta no vale nada, está horrible’”, teorizó. 

Además, sinceró que la presunta encerrona la hizo reflexionar sobre una riesgosa práctica. “Me siento responsable de lo que me pasó”, soltó la productora. “No puedo venir hablando por teléfono. Uno tiene que manejar guardando las distancias y eso te podría dar la oportunidad de escapar. Pero hoy no tenía esa oportunidad”, descargó. 

