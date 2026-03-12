VIDEO | “La Moneda no es un fundo”: Primera Dama arriesga oficio en Contraloría tras ser vista sirviendo el almuerzo

En su primer día bajo el retornado cargo de Primera Dama, María Pía Adriasola desató una ola de comentarios tras ser captada sirviendo el almuerzo en el casino de La Moneda.

Recordemos que, tras la investidura del ahora presidente José Antonio Kast, durante la jornada del miércoles, él y su esposa se instalaron en el palacio gubernamental. Así, al medio día de este jueves, ambos sorprendieron al aparecer en el comedor de la sede del Ejecutivo.

Uno de los momentos que más comentarios generó ocurrió cuando Adriasola se puso detrás del mesón y comenzó a repartir los almuerzos, ofreciendo platos de cerdo al jugo acompañados de arroz a los funcionarios, de acuerdo con las imágenes difundidas por el usuario @R_SaavedraM en X.

Si bien el gesto fue inicialmente elogiado, hubo un importante detalle que no pasó desapercibido y que terminó desencadenando una serie de críticas entre los usuarios y hasta una eventual acusación en Contraloría: Estaba manipulando alimentos sin cumplir con los protocolos sanitarios.

Diputado anuncia oficio contra Primera Dama

El descontento llegó a tal punto, que Daniel Manouchehri, diputado del Partido Socialista, dejó una tajante crítica a través de la mencionada red social. Y no solo eso, sino que advirtió que oficiará el hecho ante Contraloría y la Seremi de Salud.

“La manipulación de alimentos exige guantes, mascarilla y cubre pelo. Son protocolos sanitarios básicos. En La Moneda también deben cumplirse", lanzó el parlamentario de oposición.

"Oficiaremos a Contraloría y a la Seremi de Salud para que investiguen y eventualmente se determine un sumario sanitario“, anunció. “El Estado funciona con reglas. La Moneda no es un fundo”, cerró Manouchehri.

