“Una agenda prodelincuentes”: Posibles indultos reabren el conflicto político y ponen a J.A. Kast bajo cuestionamientos

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Por: Catalina Martínez

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El ahora presidente, José Antonio Kast, abrió la caja de pandora tras anunciar que su Gobierno se encuentra evaluando indultar a carabineros y militares condenados por delitos cometidos durante las manifestaciones del Estallido Social en 2019. Sin embargo, el rechazo desde distintas figuras políticas ante dicha posibilidad no se hizo esperar. Y todo apenas dos días después de llegada a La Moneda.

Posibles indultos a carabineros y militares condenados

Cabe destacar que, en una entrevista con Canal 13, el jefe de Estado indicó que su gobierno está evaluando utilizar la facultad presidencial para conceder este tipo de beneficios. Eso sí, aclaró que la decisión se adoptará tras analizar cada situación de manera individual.

“Estamos en eso. La facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el presidente de la república y yo la voy a utilizar”, sentenció, agregando que “estamos estudiando cada caso y vamos a avanzar en esa línea para recuperar la paz con diálogo”. 

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Senadora Campillai reacciona

Las reacciones ante las palabras del líder jefe de Estado no se hicieron esperar, y figuras de distintos sectores alzaron la voz en señal de rechazo ante un eventual indulto a uniformados condenados. 

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la senadora independiente, Fabiola Campillai, expresó que "ha quedado en evidencia que Kast y su Gobierno han llegado con una agenda prodelincuentes. "Lo único que ha hecho estos primeros días es apoyar la liberación de criminales y hoy vuelve a hacerlo con el tema del indulto".

"El primer indultado del Gobierno de Kast va a ser el excapitán del Ejército José Santiago Faúndez, condenado a 15 años de cárcel por dar la orden de disparar y que provocó la muerte de Romario Veloz", planteó, aludiendo a las recientes revelaciones hechas por la periodista Mónica Pérez en Radio Duna.

Recordemos que la justicia dictó una pena de 15 años de prisión contra Faúndez por el delito de violencia innecesaria, luego de que, en octubre de 2019 en La Serena, el entonces oficial instruyera a dos subordinados utilizar munición real. Dicha acción terminó con la muerte de Romario Veloz y causó lesiones graves a Rolando Alberto Robledo Vergara y César Antonio Véliz Cortés.

"Acá hay personas que quedaron ciegas porque las atacaron mientras iban al trabajo, como fue mi caso", sentenció Campillai, emplazando al presidente y a la cartera de Justicia a respetar las resoluciones judiciales. "Pedimos que se respete el Estado de derecho y los derechos humanos. Cumplir funciones de seguridad no significa dispararle en el rostro a alguien, eso es un crimen", sostuvo. 

Diputadas arremeten contra Kast

Por otro lado, la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, apuntó contra las declaraciones del líder de ultraderecha: “¿A qué se refiere con defensora de la patria? Si lo que pretende Kast es liberar a violadores de DDHH me parece aberrante, pero muestra su verdadera cara”.

“Un gobierno para el pinochetismo, los grandes empresarios y los ultra conservadores. De emergencia nada. Y así después hacen gárgaras con la seguridad”, cuestionó a través de su cuenta de X.

“Todos los presidentes han utilizado la facultad del indulto. Sin embargo tiene un límite. No se puede indultar a violadores de derechos humanos”, planteó en tanto la legisladora del mismo partido, Lorena Fries

Por su parte, la parlamentaria del PPD, Andrea Parra, expresó: “Me parece una provocación que a pocos días de asumir, José Antonio Kast esté anunciando indultos a uniformados condenados en el estallido social”.

También manifestó reparos frente a la iniciativa —teniendo en cuenta que el propio Ejecutivo ha calificado la situación actual como de “emergencia”—, señalando que se aleja de las prioridades que hoy demandan los ciudadanos. “Eso no es urgente ni prioritario en el supuesto ‘Gobierno de Emergencia’. ¿De qué beneficia esta medida a los chilenos? En nada”, cerró Parra.

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