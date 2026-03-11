Ponen fin a refugio político de Galvarino Apablaza y dan luz verde a su extradición: "Argentina no puede refugiar asesinos”

Ponen fin a refugio político de Galvarino Apablaza y dan luz verde a su extradición: "Argentina no puede refugiar asesinos”

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

¡Buenas noticias! Los jugadores que estarían nuevamente a disposición en Colo Colo

¡Una nueva baja! Universidad de Chile sufre otra importante lesión en el equipo
Destapan video clave: Así fueron los segundos previos al ataque que dejó a un carabinero con muerte cerebral en Puerto Varas

Destapan video clave: Así fueron los segundos previos al ataque que dejó a un carabinero con muerte cerebral en Puerto Varas

VIDEO | ¿Le mató la carrera? La explicación del DT de Tottenham por sacar a portero a los 17 minutos
Los problemas entre Meneghini y jugadores de U de Chile.

¡Pese a la especial cláusula! La millonaria cifra que se lleva Francisco Meneghini tras salir de la U

¡POLÉMICA PARA LA FIFA! Irán decidió finalmente bajar su participación del del Mundial 2026
Pedro Pascal dejó contundente llamado tras llegada de José Antonio Kast a La Moneda

"Chile: los derechos de las mujeres están en riesgo”: Pedro Pascal dejó contundente llamado tras llegada de Kast a La Moneda
El Despertar del Cine Chileno:

El Despertar del Cine Chileno: Un Viaje desde el Realismo Social hasta el Óscar
¿Cuáles son sus prioridades? Las propuestas legislativas que José Antonio Kast llevará primero al Congreso

¿Cuáles son sus prioridades? Las propuestas legislativas que José Antonio Kast llevará primero al Congreso
VIDEO | ¿Un mensaje secreto? Captan particular momento entre Boric y Kast en pleno cambio de mando

VIDEO | ¿Un mensaje secreto? Captan particular momento entre Boric y Kast en pleno cambio de mando

Recientemente, desde el Congreso argentino surgió una señal que remeció el caso de Galvarino Apablaza. Todo luego de que la senadora Patricia Bullrich, quien anteriormente estuvo al mando del Ministerio de Seguridad de Javier Milei, asegurara que el exguerrillero será enviado desde Argentina a nuestro país

Recordemos que el nombre de Apablaza está ligado a uno de los casos políticos más impactantes de la transición chilena, ocurrido en 1991. El exfrentista, además fundador del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, es apuntado por la justicia como el presunto autor intelectual del asesinato del senador de la UDI, Jaime Guzmán.

Durante más de una década, el destino judicial del exguerrillero permaneció en pausa. Tras ser detenido en 2004, el proceso tomó un giro clave en 2010: aunque la Corte Suprema argentina había dado luz verde para enviarlo a Chile, el gobierno de Cristina Fernández decidió otorgarle la condición de refugiado político, frenando así su extradición.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional  

Argentina confirma extradición de exfrentista 

Ahora, según recogió T13, Bullrich declaró a El Clarín que durante su paso por el Ministerio de Seguridad se promovieron cambios legales con un objetivo claro: retirar el estatus de refugiado que mantenía Galvarino Apablaza en Argentina.

"Le sacamos a todos aquellos que eran pedidos o requeridos por homicidios y asesinatos en sus países, incluyendo a Apablaza, quien está acusado de homicidios en Chile de un dirigente de la UDI", afirmó la senadora trasandina. "Argentina no puede ser tierra que refugie asesinos. Mataron en sus países, tienen que cumplir la pena en sus países", sentenció. 

Además, de acuerdo con el citado medio, la senadora argentina adelantó que el traslado del otrora líder frentista hacia Chile estaría próximo a materializarse, señalando que la extradición podría concretarse dentro de los próximos días.

Te puede interesar: Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR: “Era un pseudo asilo político”

NOTAS DESTACADAS

¡Buenas noticias! Los jugadores que estarían nuevamente a disposición en Colo Colo

¡Una nueva baja! Universidad de Chile sufre otra importante lesión en el equipo
Destapan video clave: Así fueron los segundos previos al ataque que dejó a un carabinero con muerte cerebral en Puerto Varas

Destapan video clave: Así fueron los segundos previos al ataque que dejó a un carabinero con muerte cerebral en Puerto Varas

VIDEO | ¿Le mató la carrera? La explicación del DT de Tottenham por sacar a portero a los 17 minutos
Los problemas entre Meneghini y jugadores de U de Chile.

¡Pese a la especial cláusula! La millonaria cifra que se lleva Francisco Meneghini tras salir de la U

¡POLÉMICA PARA LA FIFA! Irán decidió finalmente bajar su participación del del Mundial 2026
Pedro Pascal dejó contundente llamado tras llegada de José Antonio Kast a La Moneda

"Chile: los derechos de las mujeres están en riesgo”: Pedro Pascal dejó contundente llamado tras llegada de Kast a La Moneda
El Despertar del Cine Chileno:

El Despertar del Cine Chileno: Un Viaje desde el Realismo Social hasta el Óscar
¿Cuáles son sus prioridades? Las propuestas legislativas que José Antonio Kast llevará primero al Congreso

¿Cuáles son sus prioridades? Las propuestas legislativas que José Antonio Kast llevará primero al Congreso
VIDEO | ¿Un mensaje secreto? Captan particular momento entre Boric y Kast en pleno cambio de mando

VIDEO | ¿Un mensaje secreto? Captan particular momento entre Boric y Kast en pleno cambio de mando

VIDEO | ¡Primera victoria de Kast! El nuevo Presidente asegura el control de la Cámara de Diputados
VIDEO | “¿Este será el nivel de ahora en adelante?”: Diputada se llena críticas tras asumir el cargo vestida de carabinera

VIDEO | “¿Este será el nivel de ahora en adelante?”: Diputada se llena críticas tras asumir el cargo vestida de carabinera
Jugador de Colo Colo aumenta su valor.

¿Buen negocio? El jugador de Colo Colo que está a préstamo y ahora vale 18 veces más caro en el mercado

¿Sabe cosas? Johnny Herrera revela el importante quiebre que hubo entre el plantel y Meneghini en U de Chile

VIDEO | ¡El fin de una era! La emotiva despedida de Gabriel Boric desde La Moneda

EN VIVO | ¡CAMBIO DE MANDO! Todos los detalles del traspaso presidencial entre Boric y Kast
Nicolás Córdova con problemas en La Roja.

Comenzaron los problemas para Córdova: figura de La Roja se lesiona y queda descartada para la doble fecha FIFA
Vuelta a clases

Vuelta a clases en Chile: Enfrenta las brechas y la organización familiar con el apoyo académico de vanguardia
Cambio de mando Presidencial 2026: dónde y a qué hora ver.

Cambio de mando Presidencial 2026: dónde y a qué hora ver en vivo la ceremonia
Charles Aránguiz lesionado de gravedad en la U.

Charles Aránguiz preocupa a todos en U de Chile por su desgarro: estará un largo tiempo lejos de las canchas