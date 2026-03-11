Ponen fin a refugio político de Galvarino Apablaza y dan luz verde a su extradición: "Argentina no puede refugiar asesinos”

Recientemente, desde el Congreso argentino surgió una señal que remeció el caso de Galvarino Apablaza. Todo luego de que la senadora Patricia Bullrich, quien anteriormente estuvo al mando del Ministerio de Seguridad de Javier Milei, asegurara que el exguerrillero será enviado desde Argentina a nuestro país.

Recordemos que el nombre de Apablaza está ligado a uno de los casos políticos más impactantes de la transición chilena, ocurrido en 1991. El exfrentista, además fundador del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, es apuntado por la justicia como el presunto autor intelectual del asesinato del senador de la UDI, Jaime Guzmán.

Durante más de una década, el destino judicial del exguerrillero permaneció en pausa. Tras ser detenido en 2004, el proceso tomó un giro clave en 2010: aunque la Corte Suprema argentina había dado luz verde para enviarlo a Chile, el gobierno de Cristina Fernández decidió otorgarle la condición de refugiado político, frenando así su extradición.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Argentina confirma extradición de exfrentista

Ahora, según recogió T13, Bullrich declaró a El Clarín que durante su paso por el Ministerio de Seguridad se promovieron cambios legales con un objetivo claro: retirar el estatus de refugiado que mantenía Galvarino Apablaza en Argentina.

"Le sacamos a todos aquellos que eran pedidos o requeridos por homicidios y asesinatos en sus países, incluyendo a Apablaza, quien está acusado de homicidios en Chile de un dirigente de la UDI", afirmó la senadora trasandina. "Argentina no puede ser tierra que refugie asesinos. Mataron en sus países, tienen que cumplir la pena en sus países", sentenció.

Además, de acuerdo con el citado medio, la senadora argentina adelantó que el traslado del otrora líder frentista hacia Chile estaría próximo a materializarse, señalando que la extradición podría concretarse dentro de los próximos días.

Te puede interesar: Así reaccionó José Antonio Kast a fallo argentino que quita refugio a ex miembro del FPMR: “Era un pseudo asilo político”