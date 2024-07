Polémica por particular saludo de Gobernador Regional a "señoritas concejalas": "Machista" y "retrógrado"

Polémica ha generado el Gobernador Regional Pablo Silva (PS) luego de que estudiantes de la Universidad de O’Higgins lo denunciaran por la forma en la que saludó a concejalas de la zona. En concreto lo acusaron de ser "retrogrado" y "machista" apuntando a ya no son tiempos para realizar este tipo de comentarios.

“Saludar a las señoritas... no me quedé muy convencido de eso de ‘las señoritas’, que las tres son señoritas, las concejalas. Vamos a creer eso” mencionó el Gobernador en la instancia en la que se refirió a las autoridades de la comunidad de Coinco y fue acusado de ayudar a que se instalarán discursos machistas en la sociedad.

¿Qué dijeron en contra del Gobernador?

“Nos parece gravísimo que aún se hagan esos tipos de comentarios, más aún en espacios de poder, lo cual continua y contribuye a fortalecer la sociedad patriarcal y machista en la que como mujeres hacemos politica” dijeron a través de un comunicado en Instagram de la Federación de Estudiantes de la UOH.

También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Dichos como estos sí son relevantes y pueden cambiar el rumbo de niñas, adolescentes y mujeres adultasque podrían ocupar en un futuro cargos de elección popular” añadieron. Así mismo se volvió viral en redes sociales el momento exacto en que Silva expresó estas palabras en publico, hasta con un micrófono.

"Vergonzoso! Retrógrado y misógino! Qué vergüenza para el PS tener en sus filas a un tipo así"; "Estos Dinosaurios no aprenden . Si le dices Senil se molesta"; "Hay gente que no sabe cuándo quedarse callado"; "Este tipo de sujeto siguen tan actual. Como si todo lo vivido estas decadas no signigicara nada", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Te puede interesar: Monserrat Álvarez confiesa secreto en vivo y descoloca a JC Rodríguez: "Yo tengo un problema…"