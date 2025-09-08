Polémica por voto obligatorio: UDI acusa intervencionismo de Elizalde y exige exclusión en negociaciones

La tramitación del proyecto sobre las multas por voto obligatorio volvió a generar tensión política este domingo. La bancada de la UDI pidió al presidente Gabriel Boric que excluya al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, de las negociaciones, acusándolo de intervencionismo electoral. Los gremialistas sostienen que Elizalde es uno de los principales responsables de que, a menos de dos meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias, aún no exista una ley que defina las sanciones por no acudir a sufragar, pese a que la Constitución establece que el voto es obligatorio.

A través de un comunicado, los diputados de la UDI señalaron que “el ministro del Interior ha persistido hasta el último minuto por sacar a ciudadanos del padrón y evitar que puedan participar de este proceso, lo que no es más que un intento de intervencionismo electoral de su parte”. En contraste, destacaron el trabajo de la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, calificándola como quien “sí se ha mostrado comprometida a que se respete la Constitución y es ella quien debería liderar las negociaciones”.

La senadora Luz Ebensperger, miembro de la Comisión de Gobierno, también denunció que aún no han sido citados a legislar el proyecto. “Hasta el día de hoy todavía no nos ha llegado la citación de la Comisión de Gobierno. Esperamos que sea el martes en que se cite para ver en la comisión el proyecto que establece la multa como sanción a aquellas personas que no voten”, declaró. La parlamentaria añadió que, sin multas, el voto obligatorio se vuelve prácticamente voluntario, por lo que urgió al Ejecutivo a resolver la situación antes de los comicios.

La tensión aumentó luego de que la Cámara de Diputados, con votos del oficialismo, dejara sin efecto la sanción acordada, lo que fue interpretado como una traición al pacto previo. Como consecuencia, senadores de oposición abandonaron la sala antes de que se discutiera el proyecto en la Cámara Alta, congelando la agenda legislativa.

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) manifestó su esperanza de que el Gobierno logre ordenar la situación: “Es muy importante que se llegue a un entendimiento, que se converse con las fuerzas políticas, en particular del oficialismo, en el Senado, y de esa forma llegar a una propuesta concreta que sea aprobada, y de esta forma terminar con el boicot incomprensible de la derecha”, dijo.

Uno de los puntos más complejos sigue siendo el monto de la multa, según explicó la ministra vocera Camila Vallejo, quien aseguró que “no es fácil alinear las distintas miradas en el Parlamento” y que se busca un acuerdo sobre el proyecto de la diputada Joanna Pérez. Además, se discuten los requisitos de avecindamiento para que los extranjeros puedan votar, con el objetivo de regular su participación en futuras elecciones presidenciales.

Voceros de ambos sectores advierten que la discusión en el Senado podría empezar “desde cero”, y que incluso un acuerdo favorable allí deberá regresar a la Cámara de Diputados en un tercer trámite para ratificación. Para avanzar, se requiere un quórum calificado de 77 votos, descontando tres desafueros.

En resumen, la polémica por la multa del voto obligatorio sigue abierta, con acusaciones de intervencionismo, retrasos legislativos y puntos clave todavía sin definir, mientras el país se acerca a un nuevo proceso electoral.