Polémica por video de Juventud Republicana celebrando el Golpe de Estado: "Háganse ver"

Polémica ha generado en redes sociales un reciente video publicado por la Juventud Republicana en donde celebran el Golpe de Estado efectuado por militares el 11 de septiembre de 1973. En concreto en el video los jovenes explican porque recordar esta fecha como algo positivo y apuntan en contra de Salvador Allende y la Unidad Popular.

“Celebramos el actuar de las FFAA el 11 de septiembre de 1973″ partieron diciendo en el registro ya acumula más de 200 likes en X. Recordemos que hoy se cumplen 51 años desde que fue el Golpe y para muchos es una fecha delicada y de conmemoración por la muerte de 2125 personas según cifras del Gobierno.

¿Qué dice la Juventud Republicana en el video?

“Como Juventud Republicana celebramos el actuar de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública el 11 de septiembre de 1973″ lanzó el presidente de la organización y candidato a concejal, Vicente Martínez. Así mismo hablaron sobre “la crisis social, política y económica era una realidad en 1973″ y aseguraron que los chilenos clamaban por una salida.

Sobre esto añadieron que “los chilenos clamaron popularmente por una salida, que fue dada por las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública esa mañana del 11 de septiembre (...) Chile no merecía sucumbir ante el totalitarismo y necesitaba derrocar al gobierno ilegítimo de la Unidad Popular” mencionaron.

Así mismo llamaron a votar por ellos en las próximas elecciones e hicieron un llamado a “no más Allende, no más Bachelet, no más Boric”. "Manga de Ignorantes de baja capacidad mental"; "¿Con qué cara luego salen hablando sobre la dictadura en Venezuela? son un chiste"; "Esta es una de las peores expresiones del retroceso histórico que estamos viviendo: es una cruel forma de negacionismo del horror" fueron algunos de los comentarios que recibieron.

