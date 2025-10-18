VIDEO: Polémica en redes tras el regreso de Sebastián Piñera a la franja electoral

La nueva entrega de la franja electoral de Evelyn Matthei generó un fuerte impacto mediático este viernes 17 de octubre, luego de incluir un registro inédito del expresidente Sebastián Piñera, quien falleció en febrero de 2024 en un accidente aéreo.

El video, difundido por Renovación Nacional (RN), rescata un discurso que el exmandatario ofreció años atrás y que vuelve a cobrar vigencia en medio de la actual contienda presidencial. En el material audiovisual, Piñera reflexiona sobre los desafíos del país y la importancia de mantener la cohesión social.

"Los chilenos queremos y necesitamos un país unido y no dividido, porque cada vez que nos hemos dividido, hemos cosechado nuestros más grandes dolores y frustraciones",

se le escucha decir en el registro.

El mensaje continúa con una referencia al retorno democrático y a los esfuerzos políticos de la transición:

"Fue la unidad entre los chilenos lo que nos permitió recuperar en forma ejemplar nuestra democracia con el liderazgo del presidente Aylwin y la colaboración de todos",

destaca el exjefe de Estado.

En la parte final del video, Piñera comparte su visión de futuro y su anhelo por un país más justo y equitativo:

"Yo también tengo un sueño para Chile, un Chile donde todos tengamos buenos empleos y bien remunerados, donde los enfermos son atendidos a tiempo, con cariño y con calidad, donde los niños y jóvenes reciban una buena educación, primero en sus hogares y luego en la sala de clases, donde los abuelitos puedan vivir una buena vida con buenas pensiones junto a sus seres queridos, y donde la clase media es respetada y protegida."

Impacto político y reacciones en redes

El uso de este registro causó un fuerte movimiento en redes sociales, donde los usuarios expresaron opiniones divididas. Algunos consideraron la aparición como un homenaje simbólico a Sebastián Piñera, mientras que otros interpretaron la inclusión de su imagen como una estrategia electoral para reforzar el mensaje de unidad que impulsa Matthei.

Plataformas como X e Instagram se llenaron de comentarios sobre el spot, destacando tanto el valor emocional del mensaje como el debate ético respecto al uso de figuras fallecidas en campañas políticas.

Con esta pieza audiovisual, el comando de Matthei reavivó la conversación sobre el legado de Piñera, cuya figura continúa generando adhesión y controversia dentro del electorado chileno, incluso después de su partida.