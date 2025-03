Periodista se lanza contra Tonka Tomicic y revela audio que la involucraría en el Caso Relojes: "Se hace la moquita muerta"

En su visita al programa Stock Disponible la periodista Laura Landaeta, autora del libro Caso Relojes se lanzó en contra de Tonka Tomicic y reveló un audio que daría cuenta de lo involucrada que estaba la exconductora de televisión en el caso. Recordemos que finalmente la Fiscalía decidió no formalizar a la animadora.

Según la Justicia no existe ningún antecedente que vincule a Tomicic con los delitos indagados.“¿Cómo se explica que hoy digan que Tonka no tiene culpa de nada y que Parived tiene que pagar una pena menor?”, cuestionó la escritora en el programa mencionado señalando una serie de antecedentes que si involucrarían a la modelo.

¿Qué dijo la periodista sobre Tonka?

Landaeta recordó una de las conversaciones entre la ex animadora de Bienvenidos y el místico anticuario: “En uno de los audios ella le decía lo que había que hacer, le dice cómo tienen que actuar en caso de que lo liguen a Domigo Jalil. Algo que ellos no sabían es que también estaba siendo escuchados”.

“De hecho, ahora que me acuerdo, hay una grabación donde Estrella Dinamarca, una joyera de (calle) Santo Domingo, que es la primera que se relaciones con Parived y Jalil para comprar y vender joyas robadas, ella en un audio dice ‘a mí no me gusta que la Tonka se haga la mosquita muerta, y se hace la mosquita muerta todo el rato, pero si yo caigo en esta caen todos. A ver cómo ella va a explicar que los aros que usó en el Copihue de Oro eran míos’”, reveló.

A modo de conclusión indicó que “es heavy la cantidad de información que había y además lo significativo que era dar una buena señal anti-corrupción y de probidad, sobre todo cuando se trata de personajes públicos, porque además tienen un deber público, pero ahora vemos que es totalmente al revés”.

