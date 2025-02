Periodista intenta "desenmascarar" a Luis Japaz: apunta a rol que tenía en exmunicipio de Cathy Barriga

En conversación con Plan Perfecto la periodista Laura Landaeta entregó una serie de antecedentes sobre Luis Japaz, exasesor y mano derecha de Cathy Barriga cuando fue alcaldesa de Maipú y aseguró que él no era una "blanca paloma" detallando uno de los graves delitos en los que habría tenido participación.

Recordemos que Japaz fue formalizado por la misma causa que Barriga quien se encuentra siendo investigada por fraude al fisco y falsificación de instrumento que habrían dejado a la municipalidad con un déficit de más de $30 mil millones. “Ella pasó a estar cada vez más dentro de una ostra, a encerrarse. No quería escuchar ya que sentía que si escuchaba era parte. Es decir, si alguien le decía ‘falta plata’ lo que ella hacía era tratar de no escuchar y/o no saberlo”, afirmó Japaz ante la fiscal Constanza Encina.

¿Qué dijo Landaeta sobre Luis Japaz?

“Me da risa como se sacan los ojos entre los imputados. Uno habla mal del otro... tiendo a creer que en el caso de Luis Japaz, él está haciendo un juego que legalmente es permitido y que es colaborar con la Fiscalía”, apuntó. Luego, la reconocida comunicadora recordó que la exchica Mekano creo un equipo aparte para sus fines.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Cathy Barriga generó una doble institucionalidad. En paralelo a las funciones formales de supervisión y manejo de fondos, ella creó un staff paralelo que terminó apropiándose de los documentos y firmas, de la identidad del municipio, y ahí se generan muchas acciones delictuales”.

“Luis Japaz dice que no le gustó el matinal (de Cathy Barriga), pero él violentó personas, hay denuncias de agresión, de amenazas. Cuando se hacían firmas fraudulentas de personas inscritas en la UDI, era el comando de Joaquín Lavín, y era Japaz quien enviaba personal, en su horario de trabajo, a hacer eso”, reveló.Finalmente, Laura sostuvo que “puede que sí, que algo no le haya gustado, pero eso de que es una blanca paloma, no lo creo”.

Te puede interesar: Maite Orsini reaparece en redes con fotografías disfrutando en la playa: "El mar y yo"