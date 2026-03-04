Explota la guerra interna: El PC se fractura tras el duro choque entre ministros y Daniel Jadue

Explota la guerra interna: El PC se fractura tras el duro choque entre ministros y Daniel Jadue

Por: Catalina Martínez

Luego de una arremetida sin filtro contra tres altas figuras del actual Gobierno —todas militantes del Partido Comunita—, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se vio nuevamente envuelto en polémica. Y no solo eso, sino que habría propiciado una seria fractura al interior de la colectividad. 

Recordemos que el ex precandidato presidencial, quien se encuentra siendo investigado en el marco del caso Farmacias Populares, lanzó fuertes comentarios contra Camila Vallejo, Nicolás Cataldo y Jaime Gajardo —titulares de los Ministerios de Secretaría General, Educación y Justicia—, por su situación actual. 

Estoy preso en este gobierno con ministro de Justicia comunista, con ministra secretaria general comunista y todos saben que es todo un montaje”, descargó, según recogió La Cuarta. “¿Y ustedes creen que a alguien se le ha movido una pestaña dentro del mundo nuestro? No, porque son parte de la persecución”, acusó. 

La denuncia contra Jadue 

Tras la feroz arremetida, de acuerdo con lo informado por La Tercera, los aludidos ministros no tardaron en presentar una denuncia formal ante el Tribunal Supremo del PC, buscando que Jadue se retracte de sus declaraciones. 

Además de la queja por los dichos del otrora edil, lo acusaron de desmarcarse del Gobierno, tildando de “caudillista” su estilo de liderazgo, el cual —afirman— habría profundizado la “división” de la colectividad. 

En ese sentido, la denuncia, confirmada al citado medio por el presidente del PC, Lautaro Carmona, encendió un proceso interno que amenaza con fracturar la facción. En medio del caos, Jadue aparece como figura respaldada por una militancia fervorosa, generando un choque de posturas que podría desatar una verdadera batalla política.

Por otro lado, Carmona aclaró que la investigación contra Jadue sería meramente simbólica, ya que el exalcalde dejó de ser militante tras su renuncia forzada por el escándalo del mencionado caso. 

