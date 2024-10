Pato Yáñez liquida la arenga de Claudio Bravo a la Roja: "Él prefirió sus vacaciones"

Un partido importante jugará la Selección Chilena esta tarde en Barranquilla ante Colombia por una nueva doble fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Previo al duelo, diversas figuras de la Roja han salido a entregar su apoyo, como es el caso de Claudio Bravo, quien salpicó a Carlos Palacios con sus palabras.

"Vestir la Roja es el máximo orgullo para un futbolista chileno. Significa llevar tu bandera por lo más alto. Nada se compara, no existe cosa más grande que defender a tu país. Mucho éxito, señores", escribió el histórico capitán. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas en medio de la polémica que se desató por la marginación de la "Joya", quien alegó "problemas personales".

Esta mañana abordaron los dichos del ex arquero en Deportes en Agricultura, instancia en la que Pato Yáñez comentó que las palabras de Bravo también podrían haber sido para él, haciendo alusión cuando escogió sus vacaciones por sobre la Roja durante los mandatos de Reinaldo Rueda y Eduardo Berizzo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

"Ojo, que le puede rebotar a Claudio Bravo, porque él prefirió vacaciones por sobre venir a la selección. No tengamos una lectura menor porque es Bravo; yo no la voy a tener. A él se le podría haber dicho lo mismo en su momento", lanzó el actual comentarista deportivo.

En este contexto, indicó que "de pronto no es lo más importante, lo más importante, no criticando a Bravo, es que el jugador tiene prioridades. En su momento, para él, la Selección no fue lo más importante, fue el descanso y hay que entenderlo".

"Ojo con estas palabras de que 'doy mi vida'. Nadie va a dar la vida por nada, por la selección… es un orgullo, una obligación en su momento, pero uno tiene cosas más importantes que la selección. El fútbol se acaba a los treinta y tantos y comienza una nueva vida", agregó.