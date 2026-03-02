“Es agente de la CIA”: Comisión parlamentaria busca expulsar a embajador de Estados Unidos por “intromisión”

La controversia generada por el proyecto de cable submarino entre Chile y China escaló en el Congreso y derivó en una solicitud de carácter diplomático para gestionar el retiro del embajador de Estados Unidos en territorio nacional, Brandon Judd.

Fue durante la sesión de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, que el diputado independiente René Alinco planteó que se hiciera la solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, según informó T13.

Apuntó a “intromisión” de embajador de Estados Unidos

El parlamentario puso el foco en lo que, a su juicio, constituye una injerencia indebida en las decisiones soberanas de nuestro país, al advertir que el canciller estadounidense estaría dando "instrucciones, prácticamente órdenes de lo que legítimamente nosotros como país debemos tener la autonomía total".

Dentro de esa misma línea, enfatizó: "El problema fundamental, señor presidente, es la soberanía. Ese es el problema central. Basta ya de que el embajador norteamericano se siga entrometiendo en decisiones que le corresponden a nuestro país".

"Somos un país dependiente, somos un país tercermundista aunque se diga lo contrario, somos dignos, y eso es lo que reclamo acá; la dignidad de nuestro pueblo, de nuestras autoridades, de nuestro Presidente y de nuestro ministro, que se someten a lo que dijo o instruyó el embajador norteamericano en Chile y que no es primera vez que lo hace", expresó.

Diputado hizo fuerte acusación

De acuerdo con el citado medio, la solicitud de Alinco logró respaldo institucional y avanzará por la vía formal, luego de que se aprobara el envío de un oficio dirigido al canciller Alberto van Klaveren, por parte de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.

Según detallaron, el apoyo a la petición del diputado se dio luego de que este endureciera sus críticas e hiciera una fuerte denuncia contra Judd: "Más que embajador, creo yo, y no me equivoco, es agente de la CIA, como todos los embajadores norteamericanos en el mundo".

Al respecto, el parlamentario argumentó que el embajador de Estados Unidos poseería antecedentes sobre el proyecto que, a su juicio, ni siquiera la propia Cámara de Diputadas y Diputados de Chile tendría en su poder.

