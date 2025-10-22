“¿La humillación iba en el pack?”: El feroz trolleo a Pamela Jiles tras ácido comentario a Valeria Cárcamo

La tensión se tomó el estudio de TV+ Informa cuando la diputada Pamela Jiles protagonizó un enfrentamiento en vivo con la militante frenteamplista Valeria Cárcamo. Todo comenzó tras una pregunta del conductor Álvaro Escobar que terminó desencadenando un tremendo trolleo en redes sociales.

“¿El Frente Amplio se equivocó con Valeria al no llevarla (como candidata a diputada)?”, fue la pregunta del animador a la parlamentaria, quien no tardó en responder con ácido comentario.

“Es que estas cabras son feministas de cartón, entonces no son capaces de enfrentarse... sí, lo digo... son feministas de cartón”, sentenció La Abuela. “Cuando te baja la dirección de un partido... yo habría dejado la escoba, pero ellas se quedan calladitas, obedientes, ‘la dirección dijo’”, añadió, simulando un tono de voz sumiso.

Lo que no esperaba Pamela Jiles, era la reacción de Valeria, quien hasta ese momento se había limitado a sonreír con confianza. “Me dice feminista de cartón la que dijo que no iba a ir en una lista de un deudor de alimentos y ahora le hace la campaña a Parisi”, lanzó Cárcamo, generando una reacción inmediata en el estudio.

Más tarde, en el mundo de las redes sociales, los usuarios no dejaron pasar lo que calificaron como una “humillada” a la polémica parlamentaria. "Déjame capturar esta humillación“, ”¿La humillación iba en el pack?“, ”Pero qué rapidez" y “Qué placer... ¿Qué dijo la otra?“, “La vieja tiene puro que alegar demencia senil” y “Buena la parada de carros a la facha loca de patio de la jiles”, fueron algunos de los comentarios.