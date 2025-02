Pamela Jiles liquida a Pablo Herrera en vivo: "Son inaceptables, violentos"

En un nuevo capítulo de Primer Plano se vivió un tenso momento entre Pablo Herrera y Pamela Jiles quien no dudó en encararlo y entregar su opinión sobre los dichos del cantante acerca de la vida sexual de la diputada Maite Orsini. En concreto la panelista señaló que seguramente este tipo de declaraciones no le gustarían a sus posibles votantes femeninas.

Así mismo, en la instancia Herrera tuvo un encontró con JC Rodríguez quien le comentó que decir que a Orsini la deberían "pasar por cloro" no era un comentario con alturas de mira. “Es distinta esta crítica que estás haciendo a decir que ‘hay que pasarla por cloro’”, apuntó JC tras escucharlo decir que la diputada daba material. “Es una broma, hueón... ¿Dónde está el sentido del humor?”, preguntó el músico.

¿Qué dijo Jiles sobre Herrera?

“¿Cómo crees que te va ir con el electorado femenino si sigues usando ese lenguaje, Pablo? Yo creo que puedes ser un buen político, pero durante décadas nos hablaste de amor en tus canciones” le consultó Jiles antes de iniciar una profunda reflexión. “Yo tengo una impresión crítica de la diputada Orsini, pero los términos en que tú te refieres a una mujer son inaceptables, violentos”, añadió La Abuela.

Y la diputada siguió. “Yo no puedo creer en que a ti te dé lo mismo o no tengas una visión crítica respecto a lo que dijiste. No importa de qué mujer (se hable)”. Ante esto Herrera apuntó que se habrían metido en un área complicada. “Te metiste en una área que no es menor, porque si hay alguien que respeta a las mujeres soy yo; tengo hijas, jamás le he puesto una mano encima a una mujer” aclaró.

“La Maite Orsini que me perdone, pero ella está entre la política y la hueá farandulera. Que se la banque, porque se anda mandando cagás todo el tiempo”, agregó molesto para referirse a un episodio que involucró a la diputada Jiles. "Y tú en las elecciones pasadas... ¿Te acuerdas lo que dijiste de Sebastián Piñera? Él fue súper bueno contigo, te dio trabajo en tres oportunidades y tú dijiste ‘vengo acá para que no vuelva a salir alguien como el asesino conch....’. Esa hue... sí que es agresiva, con alguien que fue bueno contigo, Pamela. Sorry que lo te diga" apuntó.

"Pablo, yo creo que aquí lo que está en cuestión no son mis dichos, mis dichos ya tuvieron una vía judicial" argumentó ella sin embargo él insistió. "Es que cobran vigencia" dijo.

