“Ahora me lo entregan en un cajón”: El desgarrador mensaje de padres de motorista baleado

El sábado por la tarde, un trágico incidente en La Reina cobró la vida de Leandro Espinoza, un motorista que participaba en un homenaje junto a otros motociclistas. Durante el evento, un inspector municipal disparó su arma, causando su muerte.

Desde la Sexta Compañía de Bomberos Metropolitana Sur, donde será velado su hijo, Víctor y Verónica, padres de Leandro, compartieron su dolor en conversación con Meganoticias.

"Quiero que todo el mundo sepa que estoy orgullosa de mi hijo, que siempre voy a estar orgullosa de él. Era un muy buen hijo, cariñoso, y me lo mataron", afirmó Verónica, visiblemente afectada. En ese momento, Víctor tomó la palabra, pues su esposa no pudo seguir.

"Estamos pasando un momento muy complejo, estamos devastados. Imagínese, ayer almorzamos con él, dijo 'voy a dar una vuelta, vamos a hacerle un homenaje a un compañero que falleció el año pasado' y después a las seis de la tarde me avisan que a mi hijo me lo balean y lo matan... No hay palabras para pasar este momento, es algo terrible", contó Víctor al citado medio.

Leandro Espinoza dejó una huella imborrable en su comunidad como voluntario de Bomberos, donde su dedicación fue reconocida con un premio a la constancia. Sus padres lo recuerdan como un hijo ejemplar y un hermano incondicional.

"Hace dos horas estoy con mi hijo y ahora me lo entregan en un cajón. Es algo que no se explica, no tengo explicación. No sé cómo afrontar esta situación", añadió el padre del motorista.

El proceso judicial avanza, y durante la tarde de este domingo 18 de mayo se llevará a cabo la formalización del funcionario municipal de La Reina. La entidad, además, ha decidido sumarse a la querella en curso.