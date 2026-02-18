VIDEO | ¿Un nuevo fracaso? Pablo Milad confirma amistoso cancelado de La Roja

Estamos a sólo un par de meses de una nueva Copa del Mundo, la cuál se disputará en el norte de nuestro continente. Pero nuevamente, La Roja no participará de esta, ya que no solo no logró su clasificación, sino que tuvo una de sus peores presentaciones en las clasificatorias al quedar últimos con sólo dos victorias.

A pesar de esto, la selección chilena no se quedará sin actividad estos meses, ya que participará de la primera edición de la FIFA Series, el cuál es un torneo que reunirá a gran parte de las selecciones que tampoco estarán presentes en el Mundial, para que no pierdan el ritmo de la competencia.

Sumado a lo anterior, La Roja ya prepara algunos duelos amistosos, donde ya se confirmó que se enfrentará a selecciones que estarán presentes en el Mundial. Uno de estos duelos que se había también confirmado era ante España, pero esto ahora tendría grandes cambios.

La Roja estaría cerrrando algunos amistosos para continuar la actividad durante este año, recordando que no participarán del Mundial 2026. Uno de estos amistosos que había sido anunciado era ante la selección de España, pero en las últimas horas, Pablo Milad habría informado sobre importantes cambios sobre este duelo.

Habrá que buscar nuevos rivales

El actual presidente de la ANFP, Pablo Milad, informó que el amistoso de la selección chilena ante España finalmente no se llevará a cabo, donde comentó que nunca estuvo 100% confirmado. Pese a esto, señaló que sí habran duelos amistosos ante combinados que participarán del Mundial de este año, los cuáles serán informados más adelante.

Revisa a continuación las declaraciones del presidente de la ANFP:

