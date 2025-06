Pablo Herrera se lanza con sincera opinión sobre candidatura de Jeannette Jara: “La invitaría a pasar un mes en Cuba”

Durante su intervención en La Metro TV, el cantautor Pablo Herrera no se guardó palabras al referirse al panorama político actual. En un comentario directo, criticó la falta de unidad y la actitud egoísta que, según él, se evidencia en ciertos sectores de la derecha. A pesar de sentirse más cercano a ese sector que a la izquierda, lamentó que prime el interés por ocupar cargos antes que la preparación real de quienes los asumen.

“Yo creo que falta un proyecto común y no tanto egoísmo. Están más pendientes de quién va a ocupar los lugares, en vez de quién está realmente capacitado para tener ese lugar”, comentó el artista. “Vienen las elecciones y todos quieren tener un lugar, porque ahí están las lucas para los que tienen una ambición desmedida, que no es mi caso, porque yo me gano mis lucas con la música y no me va mal”, agregó.

Cuando se le consultó por las Primarias oficialistas, Herrera afirmó que “yo tenía simpatía con (Jeannette) Jara, se ve divertida, como parecida a Bachelet, pero ya con las brutalidades que ha dicho respecto a Cuba, de que es una democracia diferente, yo la invitaría a pasar un mes en Cuba viviendo con los cubanos, no como turista. Es espantoso”.

“Me contaron que Jara dijo que estaba dispuesta a renunciar al comunismo si eso le da más gobernabilidad. Yo creo que eso es impresentable, es como que te sales del club que has estado toda tu vida por querer ser gobierno”, señaló Herrera.

Se lanzó contra el PC

Con respecto a si se consideraba anticomunista, Pablo Herrera negó identificarse como tal. Sin embargo, fue enfático al señalar que, de depender de él, el comunismo estaría prohibido en Chile. “Creo que sólo ha traído daño. No estoy inventando, la gente tiene que estudiar un poco, compren libros antiguos de historia”, argumentó el compositor.

Las declaraciones de Herrera no tardaron en encender el debate en redes sociales. Como era de esperarse, las opiniones se dividieron: mientras algunos internautas respaldaron sus palabras y valoraron su franqueza, otros lo cuestionaron con fuerza.

“Es triste que se aprovechen de gente con problemas para ganar likes de esa forma”, “La iñora de pelo blanco le falta muchos palos para el puente”, “Qué lindo soñar con Jara como presidenta, dejaríamos de ver en pantalla y las redes sociales opinando a todos estos descerebrados” y “Esa abuelita ya no retiene lo que dice”, fueron algunos de los comentarios.