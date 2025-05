Tras petición de la familia: Ordenan peritaje clave en caso María Elcira Contreras por video que podría resolver la desaparición

La familia de la adulta mayor desaparecida en Limache, hace más de un año, María Elcira Contreras, el Ministerio Público realizará un peritaje especializado del registro de las 24 horas transcurridas luego de la desaparición. Recordemos que hasta la fecha no existe ninguna prueba concreta que pueda sostener las hipótesis que maneja la Policía sobre un accidente o la participación de terceras personas en la desaparición de esta mujer.

Para el Día de la Madre, la nieta de María Elcira, Carla Hernández relató lo que haría si pudiese retroceder el tiempo. Hernández confesó para Página 7 que "si pudiera retroceder el tiempo, primero que todo, jamás imaginé que mi abuela iba a desaparecer como si la hubiese tragado la tierra, yo creo que no la hubiera dejado ni un segundo sola. Hemos hecho todo lo que se pueda hacer para encontrarla, y aun así no tenemos respuesta, así que la lección que saco es que nadie está libre de una tragedia así", puntualizó.

¿Qué pidió la familia que investigara María Elcira?

“Acogiendo nuestra reclamación, la fiscalía ha dispuesto que la pericia sobre las 24 horas de grabación obtenidas del Fundo Las Tórtolas se haga en un laboratorio que cuenta con las licencias y la tecnología para extraer aquellos saltos que tenía la originalmente entregada. Esperamos que esta diligencia nos otorgue algunos resultados alentadores”, indicó Juan Carlos Manríquez, letrado que representa al círculo cercano de la mujer de 86 años.

La resolución aludida por el letrado indica que las grabaciones recientemente periciadas por el Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones serán remitidas a la unidad de Temuco para un peritaje audiovisual que pueda “determinar si dichas grabaciones habrían sido alteradas o manipuladas de alguna forma”. Cabe menciona que la familia de la mujer de 85 años ha mencionado en varias oportunidades estar decepcionados de la investigación.

“No tener explicaciones, esa incertidumbre y frustración con las instituciones de que no se ha hecho todo desde el comienzo es muy angustiante, es terrible”, detalló Hernandez para el medio antes citado. "Si hubiese anticipado algo de lo que iba a pasar, me habría acercado más a ella, habría estado todos los días con ella lo más posible. Es una situación al límite que nos afecta a todos como familia (…) de todas formas, a modo personal, rescato que he podido sobrellevarlo y seguir adelante por mi familia, pero es muy difícil”, complementó" cerró.

