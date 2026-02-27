¡Por la fase de grupos!: O'Higgins ya tiene rival para la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Luego de su épica clasificación en Brasil frente al Bahía, O'Higgins por fin conoció quién será su próximo rival en la tercera ronda de la Copa Libertadores 2026, contra quien los 'celestes' disputarán el último paso para acceder a la anhelada fase de grupos del máximo certamen continental a nivel de clubes.

Así es, al 'Capo de Provincia' se le abrió el apetito luego de simplemente hacer historia en el Arena Fonte Nova de Salvador, donde si bien cayeron por 2-1 contra los locales, el marcador global de 2-2 llevó la definición a los lanzamientos penales, y con Omar Carabalí como figura, los chilenos se impusieron por 4-3.

Tras su victoria en la fase 2, el conjunto dirigido por el técnico Lucas Bovaglio tuvo que esperar algunas horas para saber a quién debería hacer frente en la tercera y última etapa previa a la fase de grupos de la competencia, oponente que saldría de la llave entre Deportes Tolima (Colombia) y Deportivo Táchira (Venezuela).

O'Higgins enfrentará a Deportes Tolima en la fase 3 de Libertadores

Finalmente, luego de un infartante encuentro, Deportes Tolima será el próximo desafío de los rancagüinos, es que el elenco colombiano cayó por 1-0 como local en el Estadio Manuel Murillo Toro, pero su triunfo por 2-1 en la ida llevó todo a los penales, donde terminaron quedándose con la serie con un abultado 3-0.

Cabe mencionar que si bien ahora solo falta que Conmebol confirme la fecha exacta para los enfrentamientos entre O'Higgins y Tolima, lo cierto es que la siguiente ronda se desarrollará entre el 3 y 12 de marzo, donde primero se verán las caras en Rancagua, para luego definir la llave en la vuelta en Ibagué.

