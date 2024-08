¡Impacto! Niña Argentina de 7 años desaparecida hace cuatro meses es encontrada en Chile

En la comuna de Lo Espejo la OCN Interpol Santiago detuvo a una mujer de nacionalidad Argentina, quien era requerida judicialmente por las autoridades de su país por el delito de robo agravado tras ingresar a robar a un domicilio y escapar hacia nuestro país con su pequeña hija, de quien no tenía la tuición para sacarla.

Desde el 16 de agosto de 2024 la mujer mantenía una Notificación Roja la que explicó los motivos de la persecución. En ella se explicó según La Cuarta que "en diciembre del 2023, y en conjunto con tres personas, ingresaron a un inmueble de la localidad de Pilar, Buenos Aires, de donde sustrajeron diversas especies, además realizaron una acción ilícita similar en la Clínica Fátima de la misma localidad, para posteriormente darse a la fuga".

Niña de 7 años desaparecida en AR es encontrada en Chile

La mujer detenida ingresó a Chile a través de un paso fronterizo habilitado en abril de este año, momento en que aún no tenía ningún requerimiento judicial. “Ella será puesta a disposición de nuestra autoridad, el Juzgado de Garantía competente, para la revisión de su detención, y posteriormente la Corte Suprema evaluará los antecedentes, lo cual podría finalizar con una posible extradición” mencionó la subcomisaria Yngrid Muñoz, de la Interpol Chile.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

La menor que la acompañaba es Julieta Scazzino de 7 años la cual se encontraba desaparecida desde hace cuatro meses y su madre pese a no tener su custodia la trajo a Chile desde Pilar. “En febrero, la mamá de Julieta estuvo detenida y en ese momento, le dan a Julián el cuidado personal de la nena y un régimen de visita a la mamá” explicó Claudia Zakhem, abogada de Julián Scazzino padre de la menor.

"No estaba desaparecida, fue secuestrada por la madre, quien no tiene la tenencia y la saco del pais sin aviso y mucho menos permiso"; "Desaparecida NO, se la había llevado la madre sin permiso"; "Que buena noticia!!! A veces dá la impresión de que los niños desaparecen y no vuelven a aparecer nunca mas" fueron algunos de los comentarios que se dejaron ver en redes sociales.

Te puede interesar: Campillai arremete con todo en contra de Camila Flores: diputada se refirió al incidente que la dejó ciega