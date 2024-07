Desconocida teoría: Nieta de María Elcira aclara posible romance de abuela desaparecida

El caso de María Elcira Contreras, una mujer que desapareció mientras celebrara el Día de la Madre junto a su familia, ha remecido al país. Desde el 12 de mayo que se desconoce el paradero de la señora de 85 años, quien fue vista por última vez en un restaurante de Limache, siendo las cámaras de seguridad que la captaron en el estacionamiento del lugar.

La nieta de María Elcira, Natalia Hernández, estuvo conversando con Mucho Gusto, instancia en la que el periodista Karim Butte le preguntó por una posible huida voluntaria de su abuela, motivada por algo amoroso. Ante esto, la nieta de la adulta mayor señaló que "no, no hay nada que llame la atención. Había llamados con amigas o entre la familia, pero nada que nosotros desconozcamos".

En este sentido, Natalia comentó que "se ha hablado también de romance, que se puede haber ido con otra persona, pero eso es algo que yo personalmente lo descarto porque ella siempre se negó a rehacer su vida amorosa, porque ella sufrió mucho con la enfermedad de abuelito".

"Ella lo tenía que cuidar, casi todos los fines de semana nosotros viajábamos a Chillán porque mi abuelo tenía una diabetes severa que al final lo llevó al fallecimiento. Entonces, ella no quería volver pasar por lo mismo", agregó.

Por otro lado, contó que n"osotros en un minuto le quisimos presentar a un vecino que vivía al frente de la casa. Ella lo conoció y después me hizo el comentario a mí y me dijo ‘yo no estoy para cuidar viejos, para una amistad, sí. Yo estoy bien en mi casa, no necesito rehacer mi vida amorosa’".

Sin embargo, reveló que "ella siempre se negó a esa posibilidad, y nosotros cuando revisamos su celular vimos también que así era, no vimos ningún chat extraño de que ella pudiese, a lo mejor, ponerse de acuerdo con alguien para escaparse ese día, porque también se habló de esa teoría".

