Nieta de anciana desaparecida arremete en contra de Paty Maldonado tras críticas a la familia

En una entrevista para Página 7, la nieta de la anciana desaparecida en Limache, Carla Hernández se refirió a los dichos de Paty Maldonado sobre el caso y las criticas que lanzó a la familia de María Elcira Contreras de 85 años. En concreto, Maldonado habló sobre el tema en su canal de Youtube en donde tenía como panelista a Catalina Pulido.

“Una pregunta del millón: ¿Qué pasó con la señora que se perdió en Limache?” preguntó la deslenguada mujer quien posteriormente agregó que "se ve en la cámara que todos están así (hace el gesto de teclear en el celular). Se para esta señora con alguna dificultad, se para despacito y se va al baño. Nadie la vio. La cámara lo mostró: nadie estaba pendiente de la señora, fue sola al baño y nadie la acompañó. Eso no lo entiendo” dijo.

Nieta de anciana desaparecida responde a Paty Maldonado

Para el citado medio digital, la joven declaró. "Ese tipo de declaraciones no aportan en nada, ella opina desde el desconocimiento. Opina de una situación que nos pasó a nosotros, que es tremendamente angustiante" mencionó Hernández. Recordemos que María lleva un mes desaparecida y hasta el momento no existen pruebas concretas para saber su paradero.

"Ella no estuvo en el lugar, no sabe qué estaba pasando. Si ve una imagen y con esa imagen hace una opinión de lo que pasaba ahí, es solamente eso, su opinión (...) puede que algunos hayan estado mirando el teléfono, pero también estábamos sacando fotos, compartiendo, como parte de la dinámica que se genera en una mesa" agregó.

Posteriormente añadió. "Mi abuela también estaba muy pendiente de ellas, porque no las veía hace como una semana. Estaba muy admirada de las cosas nuevas que habían aprendido" así mismo dijo que no le afectaban esto dichos. "A mí no me afectan, pero sí hay otros miembros de la familia que son más sensibles" confesó.

"Creo que debería tener cuidado, porque es una situación sumamente delicada la que nos pasó. Jamás imaginamos que íbamos a ir a celebrar el Día de la Madre y que íbamos a volver sin mi abuela" cerró para el diario digital ya mencionado.

