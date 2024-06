Paty Maldonado se percata de detalle en video de anciana desaparecida y apunta contra la familia: “La cámara lo mostró”

En su programa de Youtube Francamente, Patricia Maldonado se refirió al caso de María Elicira Contreras la adulta mayor de 85 años que se encuentra desaparecida hace 26 días, tras asistir a un almuerzo familiar por el día de la madre en el fundo Las Tórtolas de Limache. Cabe mencionar que en un principio se habló sobre un posible accidente, sin embargo la familia ha insistido en la participación de terceros.

Por otro lado, una de sus mejores amigas, Lucía Vega mencionó que ella creía que alguien le habría hecho a la adulta mayor. "No puede ser que una persona desaparezca en un lugar privado ni puedo creer que ella se haya dirigido a un lugar peligroso. Eso no lo puedo creer" comentó la mujer a CHV Noticias asegurando que María era una muy buena persona.

¿Qué dijo Paty Maldonado sobre el último video de la anciana desaparecida?

“Una pregunta del millón: ¿Qué pasó con la señora que se perdió en Limache?” partió diciendo Maldonado en su programa. “La pregunta del millón es la siguiente: una mesa con personas, donde están las hijas, los nietos, no sé quién más... y se ve en la cámara que todos están así (tecleando en su celular)” explicó.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Se para esta señora con alguna dificultad, se para despacito y se va al baño. Nadie la vio. La cámara lo mostró: nadie estaba pendiente de la señora, fue sola al baño y nadie la acompañó. Eso no lo entiendo” agregó. Ante lo que su invitada, Catalina Pulido expuso sus dudas sobre el caso y comentó no entender cómo alguien podía desaparecer de la nada.

“Lo que yo no entiendo es cómo se puede desaparecer una persona, cómo es posible que con la tecnología que tenemos desaparezca una persona. No lo sé. ¿La raptaron? Pero no sé para qué, si no han pedido rescate. Se la tragó la tierra” dijo. El programa alcanzó más de 11 mil visualizaciones y cientos de comentarios en la plataforma de videos.

Te puede interesar: ¡Con insultos! Paty Maldonado arremete furia contra colombiano que hizo show en fiscalización