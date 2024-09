Neme revela millonario sueldo que rechazó en TVN: "¡No me pueden pagar eso!"

En el matinal Mucho Gusto José Antonio Neme descalificó que desde TVN le ofrecieron un millonario sueldo, el cual decidió rechazar porque "no correspondía". La revelación surgió luego de que en el estudio conversaran sobre el sueldazo de $17 millones que recibía Marcela Cubillos en su trabajo como docente de la Universidad San Sebastián.

Recordemos que, la ex ministra de Educación confirmó el montó y señaló que había alumnos que quedaban en lista de espera para poder tomar ramos con ella. “¿Es un muy buen sueldo? Sí. ¿La política de remuneraciones la fija la Universidad San Sebastián? Sí. Vuelvo a decir, no sé qué pretende la izquierda, que sean ellos quienes fijen los sueldos cuando uno trabaja en una institución privada” señaló.

Neme asegura que rechazó millonario sueldo

“Lo digo honestamente: a mí me llamaron de Televisión Nacional de Chile y me pusieron sobre la mesa un contrato bastante millonario y yo les dije ‘no, no me voy a ir a TVN a cobrar ese sueldo, porque no corresponde’. Lo desclasifiqué. Punto” partió diciendo el profesional en el programa para luego agregar que los hechos eran claros.

“Yo no tengo en nada en contra de ella, pero los hechos son muy claros. En ni una parte del mundo, un profesor universitario gana eso. La decisión de haber aceptado ese sueldo, es imprudente” añadió como introducción el comunicador para explicar su propio caso, el cual hasta ahora era desconocido.

“Eso fue hace un año y medio; me llamaron y me pasaron a un ejecutivo que hoy día no está y me dijo ‘mira, nos gustaría que volvieras a TVN’. Les dije ‘ya, ok, yo gano esto, pero la verdad es que ustedes no me pueden pagar eso’” complementó. “Me dijeron ‘no, si te podemos pagar’, pero les dije ‘no, no me pueden pagar. ‘No le puedo cobrar a TVN un sueldo de estas características’. No, porque no corresponde” cerró.

