Neme lanza inesperado análisis sobre denuncia contra Boric: sin filtro contra feminismo del gobierno

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto el periodista José Antonio Neme realizó un análisis sin filtro sobre la denuncia por acoso sexual que puso una mujer en contra de Gabriel Boric por situaciones ocurridas entre 2013 y 2014. Cabe señalar que la ministra Camila Vallejo salió a desmentir esto y aclaró que se trataba de una acosadora del mandatario, la cual le habría mandado más de 20 correos.

“Aquí hay una cosa que la voy a decir de la manera más clara posible: mucha gente hoy día piensa, legítimamente, que esto es una especie de ‘locura adolescente’ de una persona que se obsesiona con otra, y es lo que el gobierno va a intentar instalar” partió diciendo el comunicador en el matinal sobre el discurso del gobierno.

¿Qué criticó Boric?

“Ahora, resulta que, 10 años después, ella lo denuncia por acoso sexual y difusión de imágenes íntimas. Raro. Rara toda la figura, pero puede pasar” agregó el presentador del espacio agregando que. “Si nos vamos a la narrativa de género que hoy instala y abrazó el gobierno, y que ha generado que las mujeres tengan derechos y se les reconozcan una serie de avances, es ‘siempre hay que creerle a la víctima’, no hay que denostarla, hay que acogerla, no decir que ‘está loca, obsesionada, demente o inestable’, porque todos esos elementos son el típico prejuicio de género que se instaló durante décadas” dijo.

Sobre la misma añadió que “es una ecuación súper difícil de resolver para el gobierno, porque tiene que garantizar la presunción de inocencia del Presidente pero, a la vez, tiene que ser coherente con la narrativa de género. Sería impresentable que salgan a defender un discurso donde se deja entrever que la presunta víctima es la ‘mujer loca’”.

“¿A la víctima se le cree siempre que no sea supuesta víctima de un Presidente o un ministro? Me hago esa pregunta. ¿A la víctima siempre hay que creerle, ‘amiga yo te creo’, el ‘macho violador’? ¿Cómo era que decían LasTesis? Siempre, excepto que sea un subsecretario o a un Presidente al que están denunciando, ese caso merece una duda. Me parece que aquí hay un laberinto ideológico y no sé cómo el gobierno va salir” cerró.

