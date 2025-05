Neme explota indignado en contra de sujeto que profanó tumbas en el Cementerio General: "Ojalá lo pesquen y ..."

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto el periodista José Antonio Neme se desahogó con todo en contra de sujeto que profanó tumbas en el Cementerio General generando indiganación. Recordemos que el autor de estos hechos se grabó para redes sociales en donde se mostró con los restos de una tumba y andando en skate sobre donde esta enterrado Salvador Allende.

Se trata de un artista visual y vecino de Recoleta, llamado Diego Soto Montero, de acuerdo a Emol, el protagonista del video quien se vio realizando pirueta corresponde al usuario de Instagram @madame_castel_nebreda, cuenta que fue cerrada tras viralizarse el hecho. El subcomisario Nicolás Vásquez mencionó que las personas implicadas "participaban de un velatorio que se llevó a cabo e inició a eso de las dos de la tarde. Participaron así también en una misa y una vez finalizó esta ceremonia, se quedaron al interior del cementerio y generaron estos destrozos" explicó.

¿Qué dijo Neme sobre esta profanación de tumbas?

“Lo que vimos ayer es una cosa muy siniestra que nos tiene muy preocupados. Que atroz, gente enferma de la cabeza, por favor”, inició Neme, quien luego que el alcalde de Recoleta, Faras Jadue detallara los pormenores de las primeras investigaciones de la PDI en el cementerio y la identificación del vándalo, calificó de “imbécil” al profanador. “Cómo agregarle palabras a estos videos, porque además no solamente lo hacen, sino que se graban. Es un perfecto imbécil. Lo voy a decir así. ¡Un perfecto imbécil! De lo más patético que he visto en el último tiempo”, aseguró el comunicador.

“La verdad es que no sé. No creo que esta persona sea alguien perturbado. No creo que sea una persona que está presa de un delirio místico. Es un pobre y triste hue***, eso es lo que es. ¡Es un gran pelotudo! O sea, sí, pueden haber personas que están perturbadas, pero la gente perturbada la mayoría de las veces actúa de otra manera, y generalmente uno puede empatizar con esa perturbación, porque la persona está confundida, aturdida, presa de un delirio místico, o en fin”, dijo.

“Lo que yo veo acá, es un viejo de mier*** que se comporta como un adolescente, que no le queda para nada, no sé qué edad tendrá este hue***. Entonces, es un pobre y triste patético que debe tener, no tengo idea qué edad, pero que se comporta como un niño de jardín infantil. Más encima se graban. Una persona perturbada no se va a grabar. ¿Me entienden? O sea, yo espero que todo el peso de la ley cayera sobre él”, exigió.

“Me hago cargo de lo que digo. Sea el mausoleo de un detenido desaparecido no identificado, sea el abuelo de una prima, o sea un Premio Nobel, me parece que el tipo es un idiota. Ojalá lo pesquen y le saquen la cresta. No tengo nada más que decir al respecto”, agregó Neme luego de conocer que una de las tumbas destruidas era la de la doctora Pérez.

“¿Puedo decir algo cortito? Va a decir algo más, digamos. La gente ya está chata de que yo hable, pero es que me moviliza esto (…) ningún sistema, por más seguro que sea, y por más servicios que uno pague, ningún sistema puede diseñarse para pelotudos de porquería”, puntualizó.

