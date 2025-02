Neme se refiere a violento episodio que protagonizó Denisse Campos en bar: "Triste"

Durante la jornada en el matinal Mucho Gusto, conducido por José Antonio Neme, revisaron las imágenes del violento episodio que protagonizó Denisse Campos en un bar viñamarino en donde insultó a un mesero junto con su acompañante y una menor de edad. Cabe señalar que la exmodelo se negaba a pagar la cuenta del local en cuestión.

Recordemos que las últimas apariciones de Campos habían sido para potenciar su candidatura a concejala por Valparaíso en las elecciones regionales y municipales y fue su propia hermana gemela Daniela quien cuestionó las capacidades de su gemela para desempeñar este cargo, señalando que “no votaría por mi hermana”.

¿Qué dijo Neme sobre el episodio de Campos en un bar?

“Va a abrazando a la amiga, con la hija de la amiga, caminando (por la calle)... todo muy triste, la verdad” declaró Neme al ver una imagen en donde se vio a Campos caminando por la calle tras enfrentar el control de detención. De la instancia se retiró en compañía de su amiga profesora y una “sobrina”.

Sobre lo ocurrido Natasha Kennard reconoció que “a mí me choca la presencia de esta niña, porque si dices que la quieres proteger después de este episodio traumático, no sé por qué está ahí”. “¿Por qué va esta niña? Perdón por lo que voy a decir, estoy especulando, pero se ve a una mujer muy sola”, complementó Neme.

“Cae en esta situación, donde aparece una amiga igual de descontrolada que ella.... pero no hay ningún familiar junto a ella, esa imagen es de una (gran) soledad”, siguió Neme. En la misma línea, sostuvo que “habla de un desarraigo... no hay nadie más que las mismas personas que estaban ayer. ¿Cómo no va a tener algún familiar que viaje a acompañarla? No sé”.

