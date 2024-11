Nelson Ávila deja la escoba tras enfurecidos dichos sobre Neme

A través de redes sociales el exsenador Nelson Ávila se lanzó furia en contra del periodista José Antonio Neme por sus dichos sobre Manuel Monsalve. En concreto el comunicador señaló sin pelos en la lengua en elprograma que consideraba que era un "mentiroso" y que no le creía que no recordara nada de lo que ocurrió la noche que hoy lo tiene en prisión preventiva por el delito de violación.

“Al decir ‘no me acuerdo de nada’... eso es mentira, por favor, si las imágenes de la PDI lo muestran tomando decisiones en el tránsito, entre el restaurante y el hotel. Yo no sé si violó o no a la señorita, pero no le creo cuando dice que no se acuerda de nada” declaró el comunicador recalcando en su punto.

¿Qué dijo Ávila sobre Neme?

“Es un mentiroso, discúlpenme, lo dije y si tengo que ir al Centro de Justicia después, formalizado por injurias y calumnias, me da lo mismo, porque de verdad es lo que yo creo. Lo demás es un insulto intelectual” señaló Neme. Ante esto, Ávila mencionó eb X "¡qué valiente y corajudo te muestras!”.

“Pateando a un hombre que está en el suelo, boqueando y sin capacidad alguna de responderte” añadió realizando una suerte de defensa del ex subsecretario del Interior. Sin embrago su comentario generó una ola de reacciones de los usuarios de internet, quienes principalmente lo criticaron por su postura.

“Tanto escándalo por tratarlo de mentiroso. Se quedó corto, le faltó psicópata y manipulador”, “¿Defendiendo a un violador?”; “Un hombre que usó todo su poder para abusar de una mujer no merece compasión, no se olvide de la joven funcionaria que acá es la única víctima de Monsalve”; “No es un pobre hombre, hay antecedentes suficientes para establecer que hizo cosas reñidas con la adecuada función pública” y “Monsalve no era ningún pobrecito cuando hizo lo que hizo. Neme es histérico, es cierto, pero una cosa no quita la otra” fueron algunos de los comentarios que recibieron.

