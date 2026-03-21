Detienen a mujer por carta con burlas y amenazas contra adolescente con Síndrome de Down: ¿Qué se sabe?

Durante este sábado, El Periscopio informó la terrible situación que está viviendo Karin Morales, madre de una adolescente de 15 años con síndrome de Down tras recibir una carta con burlas, descalificaciones y amenazas desmesuradas contra su hija, quien apenas lleva nueve días en el Liceo Santa Leonor de Talcahuano.

Tras los hechos, las autoridades policiales iniciaron las diligencias necesarias para que la Policía de Investigaciones confirmara en horas de este sábado que se procedió a la detención de una mujer adulta en consecuencia del hecho.

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El subprefecto de la PDI, Hugo Cristi Cavieres, de la Brigada de Investigación Criminal de Talcahuano indicó a Biobíochile que, tras recibir el caso, "se procedió de forma inmediata al trabajo de campo en el sitio del suceso, recopilando cámaras de seguridad, antecedentes que fueron primordiales en la investigación".

De esta forma, la autoridad informó que se realizaron diversos tipos de análisis, incluidos comparación biométrica, "logrando así la ubicación e individualización de una mujer mayor de edad, chilena, conforme también al análisis de las vestimentas y los accesorios que portaba“.

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Finalmente, la mujer quedó apercibida según lo indicado por el artículo 26 del Código Procesal Penal y se evalúa eventuales trastornos de su personalidad. Todo mientras se avanza en las indagaciones para esclarecer la situación. También se incautaron aparatos electrónicos como el celular y computador.

Respecto a las víctimas, tanto para la niña, como la para madre y su grupo familiar se decretó una orden de prohibición de acercamiento como medida cautelar.