FOTOS | Denuncian brutal amenaza contra adolescente con síndrome de Down en Talcahuano: Dejaron impactante carta

Una grave denuncia fue presentada en Fiscalía por Karin Morales, madre de una adolescente de 15 años con síndrome de Down, luego de recibir una carta anónima con violentas amenazas dirigidas en contra de su hija, A., en Talcahuano, Región del Biobío.

El hecho ocurrió la noche del martes 17 de marzo, cuando un vecino se acercó hasta su domicilio en el sector Denavi Sur para entregarle un sobre que previamente había sido dejado en su vivienda. El contenido, sin embargo, lo impactó profundamente.

En conversación exclusiva con El Periscopio, Morales relató: “El día de ayer mi vecino me habla cerca de las 9 de la noche y me dice ‘alguien dejó un papel en su casa’, y que alcanzó a ver a la joven arrancando. Él la abrió, la leyó y se dio cuenta de la horrorosidad que venía y no fue capaz de entregarla al tiro”.

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Según explicó, el vecino incluso decidió compartir la situación con su familia antes de entregarle la carta. “Así que tuvo una reunión con la familia y ellos le dijeron que lo mejor era que me entregara la carta, porque era de gravedad y había que hacer algo”, agregó.

Además de entregarle el documento, su vecino le permitió tener acceso a sus cámaras de seguridad, las cuales alcanzaron a registrar a la persona que habría dejado la carta: Una mujer adulta, vestida con pantalones claros, polera negra, una mochila y gafas.

Archivo: El Periscopio

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¿Qué decía la carta?

El escrito contiene una serie de insultos y expresiones discriminatorias contra la adolescente, junto con una amenaza directa de agresión física. En uno de los párrafos más alarmantes, se advierte: “Mañana mismo la vamos a pillar en el baño, cuando ande sola, y entre todos le vamos a sacar la chu*. Le vamos a borrar esa sonrisa de idiota a puros combos, sobre todo en la cara, para que llore como la guagua que es y cuando la venga a buscar le cueste reconocerla”. Cabe destacar que la carta contiene más de 5 párrafos de insultos y amenazas hacia la joven.

Archivo: El Periscopio

La crudeza del mensaje provocó un fuerte impacto emocional en Karin. “Fue un golpe, sentí cuando el ruido de cuando se quebró mi alma. Fue horrible, fue una sensación terrible. Tuve tres crisis de pánico en la noche, de pánico y angustia. Fue terrible, física y emocionalmente”, confesó.

Tras lo ocurrido, Karin afirmó que presentó la denuncia ante Fiscalía en Talcahuano durante la mañana del miércoles, aunque reconoce que el proceso podría ser lento debido a la falta de antecedentes sobre el autor o autora del mensaje. “Sé que no va a avanzar si es que no tengo nombre y dirección… nada de la persona. Aparte que no la conozco, no sé quién es”, explicó.

Las sospechas de la madre

Si bien no hay claridad sobre la identidad del responsable, la mujer sospecha que podría tratarse de alguien vinculado al entorno escolar de su hija. “La única teoría que me queda es que es algún apoderado de algún alumno nuevo o familiar de algún alumno nuevo, por lo que escribe en la carta”, señaló.

De acuerdo con lo indicado por Morales, Agustina ingresó hace apenas nueve días al Liceo Santa Leonor de Talcahuano, establecimiento al que, según su madre, asistía con entusiasmo. “Es una niña muy alegre, bastante independiente, también bastante infantil mentalmente. Es bien amorosa, pero también tiene un carácter bastante fuerte. Iba con mucha alegría al colegio, no tenía problemas con ir”, describió.

Sin embargo, el mismo día en que se habría dejado la carta, la adolescente presentó un episodio de desregulación en el establecimiento. “Desde el colegio me dijeron que la fuera a buscar antes del horario de salida, porque se había desregulado mucho y estaba agrediendo a los profesores. No quería entrar a la sala y le había tirado el pelo a las compañeras”, relató.

Tras lo ocurrido y debido a la gravedad de las amenazas, tanto la familia como el colegio optaron por tomar medidas preventivas. “El resguardo es no enviarla durante esta semana al colegio, hasta saber quién es, qué pasa. El colegio igual determinó que durante esta semana no fuera por resguardo”, dijo.

Dada la impactante violencia contenida en el escrito, Karin Morales asegura que anteriormente no habían vivido una situación similar. “De esta magnitud jamás”, afirmó.

La mujer también cuestionó la respuesta inicial de las autoridades tras presentar la denuncia. “Que no iba a ser algo rápido, que no había prioridad a pesar de su condición, porque no es la única denuncia. Que todo fluye con normalidad con un retraso”, indicó.

Mientras se desarrollan las diligencias, la madre de Talcahuano solo tiene una pregunta para quién escribió la carta: “¿Por qué? ¿Qué te llevó a hacer algo tan de inframundo?”.

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