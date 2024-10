Mujer asegura que abrazó a delincuente que entró a robar a su casa: "Eso lo descolocó"

Durante la noche se vivió un violento turbazo en una casa ubicada en la comuna de Independencia, Región Metropolitana y un antecedente que llamó la atención es que la dueña del inmueble reaccionó a abrazar a uno de los antisociales para que no le hicieran daño ni se llevaran sus cosas, sin embargo, perpetuaron igual el robo.

El subcomisario Tomás Riffo de la Brigada Investigadora de Robos Centro Norte de la PDI se refirió al caso y detalló que fue “un robo con violencia dentro del domicilio de una adulta mayor" agregando que “se sustrajeron diversas especies, cuyo monto aún está en proceso de evaluación“. Así mismo seguró. "Estamos trabajando para establecer la cantidad de sujetos involucrados y el móvil que utilizaron para huir del lugar” dijo.

Adulta mayor abrazó a delincuente que ingresó a su casa

Para Biobio Chile, Gloria De Vicenzi Salva la mujer afectada por este robo narró. “Estaba sentada en la mesa del comedor cuando escuché un fuerte ruido en la puerta. Miré por el ojo mágico y vi que estaban pateándola con fuerza" explicó para luego señalar que ingresaron entre tres a cuatro sujetos a su casa, directamente al segundo piso, mientras uno de ellos se quedó vigilándola.

“Lo único que le pedí fue que no me hiciera daño. Lo abracé y él, aunque tenía un destornillador en la mano, me abrazó también" recordó para el citado medio. En el asalto los antisociales se llevaron varias de sus pertenencias, entre ellas joyas, un televisor y su celular, el cual pidió por favor que no se lo quitaran por que contenía fotografías de un nieto fallecido. “Le pedí que no se llevara mi celular porque tenía las fotos de mi nieto que falleció. Al final, igual se lo llevó" detalló.

Así mismo la mujer mencionó que el gesto que le mostró al delincuente le entregó un poco más de humanidad. “Estoy segura de que la ternura que mostré al abrazarlo lo descolocó" y finalmente señaló que huyeron en un auto rojo. “No podría decir la marca, pero era un auto rojo. Se fueron rápido, y antes de irse golpearon brutalmente a mi vecino” cerró.

