Muere el músico Miguel Negro Piñera a los 70 años

Durante la tarde de este viernes se confirmó el fallecimiento del músico Miguel Negro Piñera a pocos días de que fuera el aniversario de muerte de su hermano el expresidente Sebastián Piñera. Hace pocas horas su hermano Pablo Piñera señaló que "está y sigue una situación difícil, y esperamos que se recupere, nada más que eso".

Recordemos que al Negro la doctora le dio seis meses de vida, estaba en tratamiento, sin embargo, habría tenido permiso para seguir de gira. Incluso se presentó en la Gala del Festival de Viña del Mar en donde interpretó dos canciones y estuvo acompañado por una orquesta que lo ayudó a completar su show.

Fallece Miguel Negro Piñera

Cabe decir que durante el martes, se mantuvo sedado y en estado grave. Incluso, la familia pidió dadores de sangre, mientras que en horas de la tarde, se confirmó que recibió la unción de los enfermos. La carrera artística del Negro se consolidó en la década de 1980, principalmente con la canción “La luna llena” que popularizó en todo el país, en ese rol se desenmarcó de la política, carrera muy presente en su familia.

También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

"Estoy feliz contento, agradecerle a toda la gente de Chile, mi Chile lindo querido, viva Chile mier...", expresó Miguel, y agregó "mucha alegría, gracias por tanto cariño a través de las redes sociales, muchas gracias chicos, les quiero decir algo, hay Negro para rato" señaló para la Gala del Festival hasta donde llegó con su clásica boina.

Así mismo cuando fue diagnosticado con la enfermedad comentó. “Es un envenenamiento a la sangre… Este es el más invasor, pero si algo he aprendido de mi querido hermano Sebastián era siempre luchar, ser un guerrero, emprendedor y dar la batalla y tengo mucha fe” agregando que “si algo me pasa, que me pase aquí en mi Chile Lindo y querido”, remarcó.

Te puede interesar: Latife Soto sorprende con predicción sobre escándalo que remecería al país: "Por venganza alguien..."